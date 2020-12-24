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AB ve İngiltere Anlaştı

24.12.2020 18:44 | Son Güncelleme:
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AB ve İngiltere Anlaştı

İngiltere ve Avrupa Birliği uzun süren müzakereler sonununda Brexit sonrası ticaret anlaşmasına nihayet vardı. Anlaşma, Londra’nın AB’den resmen ayrılacağı tarihten sadece 7 gün önce sağlandı

İngiltere ve Avrupa Birliği uzun süren müzakereler sonununda Brexit sonrası ticaret anlaşmasına nihayet vardı. Anlaşma, Londra’nın AB’den resmen ayrılacağı tarihten sadece 7 gün önce sağlandı.

Anlaşmanın sağlandığını önce İngiltere Başbakanlığı’ndan (Downing Street) bir kaynak açıklamıştı. Kaynak, “Anlaşma sağlandı. Para, sınırlar, yasalar, ticaret ve balıkçılık sularımızı geri aldık. Anlaşma, Birleşik Krallık’ın her köşesindeki aileler ve işletmeler için harika bir haber. AB ile sıfır gümrük tarifesi ve sıfır kotayı temel bugüne kadarki ilk serbest ticaret anlaşmasını imzaladık” diye konuştu.

İngiliz yetkili, rekor bir zamanda ve aşırı zor koşullarda sağlandığını belirttiği anlaşmanın, “iç piyasalarımızın bütünlüğünü ve Kuzey İrlanda’daki konumunu koruduğunu” ifade etti.

Bu açıklamalardan kısa süre sonra da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen düzenlediği basın toplantısıyla, ticaret anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu.

Von der Leyen, İngiltere ve Avrupa Birliği arasında varılan ticaret anlaşmasının “adil, dengeli ve doğru olduğunu”, “mücadele etmeye değdiğini” belirtti.

AB Komisyonu Başkanı, “Uzun ve dolambaçlı bir yoldu. Ama sonunda iyi bir anlaşmaya vardık. Adil, dengeli bir anlaşma ve her iki taraf açısından da doğru ve sorumlu bir adım” ifadesini kullandı.

Müzakerelerin çok zor geçtiğine işaret eden Ursula Von der Leyen, “Çok sayıda kişiyi ilgilendiren birçok mesele vardı. Dolayasıyla kesinlikle üzerinde mücadele vermemiz gereken bir anlaşmaydı” dedi.

Von der Leyen, “Ayrıca bu anlaşmanın Birleşik Krallık’ın da çıkarına olduğuna inanıyorum. Uzun süreli bir dostla yeni bir başlangıç için sağlam temeller oluşturuyor. Artık nihayet Brexit’i arkamızda bırakabileceğimiz anlamına geliyor. Avrupa ileriye doğru adım atmaya devam ediyor” diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, Twitter üzerinden ellerini zafer edasıyla havaya kaldırdığı bir fotoğrafını paylaştı ve üzerine “Anlaşma sağlandı” mesajını yazdı.

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