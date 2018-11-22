HABER

AB ve İngiltere Brexit Anlaşma Taslağı Üzerinde Uzlaştı

22.11.2018 17:55 | Son Güncelleme

İki tarafın müzakerecilerince teknik düzeyde üzerinde uzlaşılan 26 sayfalık metin, AB’nin icra organı olan ve Brexit müzakerelerini idare eden Avrupa Komisyonu tarafından da onaylandı

AB ve İngiltere Brexit Anlaşma Taslağı Üzerinde Uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Brexit sonrası iki tarafın ilişkilerinin geleceğine yönelik bir taslak bildiri üzerine anlaşmaya vardı. İngiltere Başbakanı Theresa May, iyi bir Brexit anlaşmasına çok yakın olduklarını söyledi.

İki tarafın müzakerecilerince teknik düzeyde üzerinde uzlaşılan 26 sayfalık metin, AB’nin icra organı olan ve Brexit müzakerelerini idare eden Avrupa Komisyonu tarafından da onaylandı.

Anlaşmaya nihai onayın haftasonunda Brexit gündemiyle toplanacak AB zirvesinde verilmesi bekleniyor.

May, başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada, üzerinde uzlaşılan metin için, “Bu İngiltere için doğru anlaşma. Referandumda çıkan sonucu yansıtıyor. Sınırlarımızın, paramızın, yasalarımızın kontrolunu bize geri getiriyor ve bunu yaparken istihdamımızı, güvenliği ve İngiltere’nin bütünlüğünü de koruyor” diye konuştu.

May, İngiltere vatandaşlarının “ülkeyi daha parlak bir geleceğe taşıyacak iyi bir anlaşma istediğini” belirterek, “Böyle bir anlaşmaya çok yakınız ve bunu sağlamaya kararlıyım” dedi.

Pazar günkü zirveyi yönetmesi öngörülen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gelecekteki ilişkilere yönelik taslak bir siyasi bildiri üzerinde müzakerecilerin uzlaştığını ve siyasi düzeyde de prensip anlaşmasına varıldığını kaydetti.

Tusk, taslak bildiriyi İngiltere’nin Avrupalı 27 ortağına gönderdiğini ve şimdi liderlerinin onayının gerektiğini söyledi.

AB devlet ve hükümet başkanları, bildiriyi ve ayrı bir ayrılık anlaşmasını onaylamak için Pazar günü Brüksel’de toplanacak. İngiltere Başbakanı May’in de Cumartesi günü zirve öncesinde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dahil ilave görüşmeler yapmak için Brüksel’e gitmesi bekleniyor.

AB’nin 28 üyesinin temsilcileri Cuma günü zirve hazırlıkları için buluşacak.

May geçen hafta üzerinde anlaşılan ayrılık anlaşması konusunda İngiliz parlamentosu içerisinde geniş çaplı muhalefetle karşı karşıya. 585 sayfalık hukuki anlaşma, AB’ye borçlar dahil İngiltere’nin birlikten ayrılığının şartlarını içeriyor.

İngiltere, AB’den resmen 29 Mart 2019’da ayrılacak ve bunu yapan ilk ülke olacak. Ancak çekilme anlaşmasının, Avrupa Parlamentosu ve İngiltere parlamentosunun onayı için zaman kalması amacıyla yakın bir tarihte tamamlanması gerekiyor.

Gelecekteki ilişkilere yönelik taslak bildiri, çekilme anlaşmasının aksine hukuki değil siyasi bir metin.

PARTNEROlay hiç gördüğünüz gibi değil! İşte fotoğraflarla rezil olmuş insanlarOlay hiç gördüğünüz gibi değil! İşte fotoğraflarla rezil olmuş insanlar
Türkiye ve AB'den ortak açıklama! Kritik İran kararıTürkiye ve AB'den ortak açıklama! Kritik İran kararı
Almanya’da ‘Seküler İslam Girişimi’ TartışmasıAlmanya’da ‘Seküler İslam Girişimi’ Tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

Suudi Arabistan’dan ‘Prens Selman’ın taht sırasının değiştirilmesi’ iddialarına tepki

Suudi Arabistan’dan ‘Prens Selman’ın taht sırasının değiştirilmesi’ iddialarına tepki

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'dan Suudi Arabistan'a yaptırım: Seyahat yasağı geldi

Fransa'dan Suudi Arabistan'a yaptırım: Seyahat yasağı geldi

Türkiye ve AB'den ortak açıklama! Kritik İran kararı

Türkiye ve AB'den ortak açıklama! Kritik İran kararı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

10 yaşında kardeşini öldüren çocuk kelepçe ile mahkemeye çıkarıldı

10 yaşında kardeşini öldüren çocuk kelepçe ile mahkemeye çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.