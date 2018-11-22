AB ve İngiltere Brexit Anlaşma Taslağı Üzerinde Uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Brexit sonrası iki tarafın ilişkilerinin geleceğine yönelik bir taslak bildiri üzerine anlaşmaya vardı. İngiltere Başbakanı Theresa May, iyi bir Brexit anlaşmasına çok yakın olduklarını söyledi.

İki tarafın müzakerecilerince teknik düzeyde üzerinde uzlaşılan 26 sayfalık metin, AB’nin icra organı olan ve Brexit müzakerelerini idare eden Avrupa Komisyonu tarafından da onaylandı.

Anlaşmaya nihai onayın haftasonunda Brexit gündemiyle toplanacak AB zirvesinde verilmesi bekleniyor.

May, başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada, üzerinde uzlaşılan metin için, “Bu İngiltere için doğru anlaşma. Referandumda çıkan sonucu yansıtıyor. Sınırlarımızın, paramızın, yasalarımızın kontrolunu bize geri getiriyor ve bunu yaparken istihdamımızı, güvenliği ve İngiltere’nin bütünlüğünü de koruyor” diye konuştu.

May, İngiltere vatandaşlarının “ülkeyi daha parlak bir geleceğe taşıyacak iyi bir anlaşma istediğini” belirterek, “Böyle bir anlaşmaya çok yakınız ve bunu sağlamaya kararlıyım” dedi.