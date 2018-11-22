AB ve İngiltere Brexit Anlaşma Taslağı Üzerinde Uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Brexit sonrası iki tarafın ilişkilerinin geleceğine yönelik bir taslak bildiri üzerine anlaşmaya vardı. İngiltere Başbakanı Theresa May, iyi bir Brexit anlaşmasına çok yakın olduklarını söyledi.
İki tarafın müzakerecilerince teknik düzeyde üzerinde uzlaşılan 26 sayfalık metin, AB’nin icra organı olan ve Brexit müzakerelerini idare eden Avrupa Komisyonu tarafından da onaylandı.
Anlaşmaya nihai onayın haftasonunda Brexit gündemiyle toplanacak AB zirvesinde verilmesi bekleniyor.
May, başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada, üzerinde uzlaşılan metin için, “Bu İngiltere için doğru anlaşma. Referandumda çıkan sonucu yansıtıyor. Sınırlarımızın, paramızın, yasalarımızın kontrolunu bize geri getiriyor ve bunu yaparken istihdamımızı, güvenliği ve İngiltere’nin bütünlüğünü de koruyor” diye konuştu.
May, İngiltere vatandaşlarının “ülkeyi daha parlak bir geleceğe taşıyacak iyi bir anlaşma istediğini” belirterek, “Böyle bir anlaşmaya çok yakınız ve bunu sağlamaya kararlıyım” dedi.
Pazar günkü zirveyi yönetmesi öngörülen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gelecekteki ilişkilere yönelik taslak bir siyasi bildiri üzerinde müzakerecilerin uzlaştığını ve siyasi düzeyde de prensip anlaşmasına varıldığını kaydetti.
Tusk, taslak bildiriyi İngiltere’nin Avrupalı 27 ortağına gönderdiğini ve şimdi liderlerinin onayının gerektiğini söyledi.
AB devlet ve hükümet başkanları, bildiriyi ve ayrı bir ayrılık anlaşmasını onaylamak için Pazar günü Brüksel’de toplanacak. İngiltere Başbakanı May’in de Cumartesi günü zirve öncesinde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dahil ilave görüşmeler yapmak için Brüksel’e gitmesi bekleniyor.
AB’nin 28 üyesinin temsilcileri Cuma günü zirve hazırlıkları için buluşacak.
May geçen hafta üzerinde anlaşılan ayrılık anlaşması konusunda İngiliz parlamentosu içerisinde geniş çaplı muhalefetle karşı karşıya. 585 sayfalık hukuki anlaşma, AB’ye borçlar dahil İngiltere’nin birlikten ayrılığının şartlarını içeriyor.
İngiltere, AB’den resmen 29 Mart 2019’da ayrılacak ve bunu yapan ilk ülke olacak. Ancak çekilme anlaşmasının, Avrupa Parlamentosu ve İngiltere parlamentosunun onayı için zaman kalması amacıyla yakın bir tarihte tamamlanması gerekiyor.
Gelecekteki ilişkilere yönelik taslak bildiri, çekilme anlaşmasının aksine hukuki değil siyasi bir metin.
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