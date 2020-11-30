AB ve İngiltere’den Karşılıklı ‘‘Süre Doluyor’’ Uyarısı

İngiltere ve Avrupa Birliği, Londra’nın birlikten çıkmasından sonra ticari ilişkilerin nasıl olacağını düzenleyecek kalıcı bir anlaşma üzerine uzlaşmaya çalışıyor. Pazartesi günü taraflar birbirlerine anlaşmaya varma konusunda sürenin dolmak üzere olduğu uyarısında bulundu. Anlaşmaya varılabilmesi için tarafların özellikle devlet yardımı gibi bazı temel konularda farklılıklarını gidermesi gerekiyor.

İngiltere geçen yıl Ocak ayında AB’den resmen ayrılmıştı. 31 Aralık tarihinde ise geçiş süreci sona erecek. Taraflar aralarındaki 1 trilyon dolar hacmindeki yıllık ticaretin koşullarını düzenlemeye çalışıyor.

Avrupa’da Corona virüsü kaynaklı ölü sayısının en fazla olduğu ülke olan İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson, tercihin anlaşmadan yana olduğunu ancak, AB’ye 1973’te giren İngiltere’nin anlaşmasız da yoluna devam edebileceğini söylüyor.

AB’den bazı kaynaklara göre haftasonunda Londra’da yapılan müzakereler ‘‘oldukça zor’’ geçti. Görüşmelerde balıkçılık, ekonomik adil rekabet ve anlaşmazlıkların çözümü konuları en önemli anlaşmazlık unsurları olarak öne çıktı.