AB ve İngiltere’den Karşılıklı ‘‘Süre Doluyor’’ Uyarısı

İngiltere ve Avrupa Birliği, Londra’nın birlikten çıkmasından sonra ticari ilişkilerin nasıl olacağını düzenleyecek kalıcı bir anlaşma üzerine uzlaşmaya çalışıyor. Pazartesi günü taraflar birbirlerine anlaşmaya varma konusunda sürenin dolmak üzere olduğu uyarısında bulundu. Anlaşmaya varılabilmesi için tarafların özellikle devlet yardımı gibi bazı temel konularda farklılıklarını gidermesi gerekiyor.
İngiltere geçen yıl Ocak ayında AB’den resmen ayrılmıştı. 31 Aralık tarihinde ise geçiş süreci sona erecek. Taraflar aralarındaki 1 trilyon dolar hacmindeki yıllık ticaretin koşullarını düzenlemeye çalışıyor.
Avrupa’da Corona virüsü kaynaklı ölü sayısının en fazla olduğu ülke olan İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson, tercihin anlaşmadan yana olduğunu ancak, AB’ye 1973’te giren İngiltere’nin anlaşmasız da yoluna devam edebileceğini söylüyor.
AB’den bazı kaynaklara göre haftasonunda Londra’da yapılan müzakereler ‘‘oldukça zor’’ geçti. Görüşmelerde balıkçılık, ekonomik adil rekabet ve anlaşmazlıkların çözümü konuları en önemli anlaşmazlık unsurları olarak öne çıktı.
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, ticaret anlaşması konusunda zamanın azaldığını söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de bazı AB üyesi ülkelerin süreçle ilgili sabrının kalmadığı uyarısında bulundu. Merkel, ‘‘Bu anlaşmaya ‘ne pahasına olursa olsun yapmalıyız’ şeklinde yaklaşmadığımızı daha önce de söylemiştik. Ancak bir anlaşma herkesin çıkarına olacaktır’’ diye konuştu.
Johnson’un sözcüsü ise görüşmelerde az ilerleme olduğunu, balıkçılık ve adil rekabet konularında anlaşmazlıkların sürdüğünü söyledi. Sözcü, serbest ticaret anlaşmasına varmayı istediklerini ancak müzakerelerdeki duruşlarından vazgeçmeyi istemediklerini kaydetti.
Olası bir ticaret anlaşmasının sadece ticaretin koşullarını düzenlemesi değil İngiltere yönetimindeki Kuzey İrlanda ile barışı da koruması bekleniyor. Ancak anlaşma olsa da olmasa AB-İngiltere arasındaki en yoğun bazı sınır geçiş noktalarında bazı aksaklıkların yaşanmasına kaçınılmaz gözüyle bakılıyor.
Anlaşma konusunda yaşanacak başarısızlık ise sınırlarda karmaşaya, finans piyasalarında kaygıya ve dünyanın Corona virüsünün ekonomik etkileriyle mücadele ettiği bir dönemde tedarik zincirlerinde aksamaya neden olmasından endişe ediliyor.
AB Başmüzakerecisi Michel Barnier ile İngiltere’nin Başmüzakerecisi David Frost, görüşmelere Pazartesi günü de devam etti. AB heyeti iki ya da üç gün daha Londra’da temaslarını sürdürecek.
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Newstalk Radio’ya yaptığı açıklamada balıkçılık hakları konusunda anlaşmaya varılamamasının ticaret anlaşmasını baltalayabileceğini kaydetti.
2019 yılında balıkçılık İngiltere’nin gayri safi hasılasının yalnızca yüzde 0,03’ünü oluşturdu. Ancak birçokları için bu başlık AB’den yeni kazanılan bağımsızlığın bir sembolü. Kabuklu deniz ürünü avcılığıyla birlikte balıkçılık sektörü İngiltere’de toplamda gayri safi milli hasılanın yüzde 0,1’ini oluşturuyor.