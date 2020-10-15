HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB ve İngiltere'den Rusya'ya 'Navalny Yaptırımı'

AB ve İngiltere'den Rusya'ya 'Navalny Yaptırımı'

15.10.2020 17:46 | Son Güncelleme

Yaptırım Rus lider Vladimir Putin’e yakın altı üst düzey yetkili ve devlete bağlı bilim ve araştırma merkezinden uzmanları hedef alıyor

AB ve İngiltere'den Rusya'ya 'Navalny Yaptırımı'

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Rus muhalif Alexei Navalny’nin zehirlenmesiyle ilgili olarak üst düzey Rus yetkililere yaptırım kararı aldı. Ağustos ayında Sibirya’dan dönüşte uçakta aniden rahatsızlanan Navalny yoğun diplomatik girişimler sonrasında tedavi için Almanya’ya götürülmüştü. Alman doktorların zehirlendiği tespitine vardığı Navalny ile ilgili olarak AB ve İngiltere’nin Rusya’ya yaptırım kararına Rus yönetiminden tepki geldi.

Yaptırım Rus lider Vladimir Putin’e yakın altı üst düzey yetkili ve devlete bağlı bilim ve araştırma merkezinden uzmanları kapsıyor. Bu adımın ülkelerine karşı “kasti ve düşmanca” bir yaklaşım olduğunu söyleyen Rus yetkililer misilleme uyarısında bulundu.

Yaptırımların hedefinde Rus Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden Sergei Kiriyenko, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergei Menyaylo, Sibirya Özel Temsilcisi Alexander Bortnikov ve Rus Federal Güvenlik Hizmeti direktörüyle birlikte iki savunma bakanı yardımcısı yer alıyor.
2018 yılında eski bir Rus casus İngiltere’de zehirlendiğinde AB’nin ilgili şahıslara karşı yaptırım kararı alması yaklaşık bir yıl sürmüştü. Navalny ile ilgili soruşturma sonucunda kararın üç aydan az bir süre içinde alınması ise dikkat çekti.

İngiltere AB’den ayrılmış olmasına karşın yaptırımlar konusunda AB ile birlikte hareket ediyor.

Avrupalı doktorların Navalny’nin Sovyetler Birliği döneminde kullanılan Novichok maddesiyle zehirlendiği yönündeki iddialarını reddeden Rus yetkililer yaptırımların asılsız olduğunu savunuyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov AB ve İngiltere’nin seyahat engeli ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlarının mantık dışı olduğunu ve Rusya’yla ilişkileri zedelediğini söyledi.

Amerika’da 2016 yılında başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanan Rus işadamı Evgeny Prigozhin de Libya’ya yönelik Birleşmiş Milletler silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle ayrı bir yaptırım kararıyla hedef alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Aliyev duyurdu: 6 köy daha kurtarıldı!Aliyev duyurdu: 6 köy daha kurtarıldı!
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Diğer Haberler
Koronavirüs krizi: AB Komisyonu Başkanı zirveden ayrıldı
Koronavirüs krizi: AB Komisyonu Başkanı zirveden ayrıldı
Fransa'da devlet erkanının evlerine koronavirüs baskını
Fransa'da devlet erkanının evlerine koronavirüs baskını
Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Aliyev duyurdu: 6 köy daha kurtarıldı!
Çin'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü
Korkunç! Dev kaya aracın üzerinde düştü
Fransa ve Almanya, Türkiye'ye bir hafta süre verdi!
Fransa ve Almanya, Türkiye'ye bir hafta süre verdi!
Aliyev: Türk yapımı İHA'larla Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettik
Aliyev: Türk yapımı İHA'larla Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettik
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.