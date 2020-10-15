AB ve İngiltere'den Rusya'ya 'Navalny Yaptırımı'

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Rus muhalif Alexei Navalny’nin zehirlenmesiyle ilgili olarak üst düzey Rus yetkililere yaptırım kararı aldı. Ağustos ayında Sibirya’dan dönüşte uçakta aniden rahatsızlanan Navalny yoğun diplomatik girişimler sonrasında tedavi için Almanya’ya götürülmüştü. Alman doktorların zehirlendiği tespitine vardığı Navalny ile ilgili olarak AB ve İngiltere’nin Rusya’ya yaptırım kararına Rus yönetiminden tepki geldi.

Yaptırım Rus lider Vladimir Putin’e yakın altı üst düzey yetkili ve devlete bağlı bilim ve araştırma merkezinden uzmanları kapsıyor. Bu adımın ülkelerine karşı “kasti ve düşmanca” bir yaklaşım olduğunu söyleyen Rus yetkililer misilleme uyarısında bulundu.

Yaptırımların hedefinde Rus Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden Sergei Kiriyenko, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergei Menyaylo, Sibirya Özel Temsilcisi Alexander Bortnikov ve Rus Federal Güvenlik Hizmeti direktörüyle birlikte iki savunma bakanı yardımcısı yer alıyor.

2018 yılında eski bir Rus casus İngiltere’de zehirlendiğinde AB’nin ilgili şahıslara karşı yaptırım kararı alması yaklaşık bir yıl sürmüştü. Navalny ile ilgili soruşturma sonucunda kararın üç aydan az bir süre içinde alınması ise dikkat çekti.