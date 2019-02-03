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AB ve Latin Amerika ülkeleri Venezuela'daki krizi görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 21:30 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği öncülüğünde Venezuela'daki kriz için kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısı 7 Şubat'ta düzenlenecek

Avrupa Birliği (AB) tarafından Venezuela'daki krize ilişkin kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısı Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapılacak.

Uruguay basınındaki habere göre, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısının bakanlar düzeyinde 7 Şubat'ta Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenleneceğini duyurdu.

Mogherini, geçen hafta, AB öncülüğünde, Venezuela'da yeni başkanlık seçimleri hedefiyle ülkedeki siyasi krize ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Temas Grubu üyeleri arasında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay gibi ülkeler bulunuyor.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Uruguay Venezuela'daki siyasi kriz

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