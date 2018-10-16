'AB ve Merkel'e savaş açan İtalya, AB'yi parçalayabilir'

Avusturya'da yayınlanan Contra Magazin dergisi, Roma'nın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB'ye fiilen savaş ilan ettiğini yazdı.

Habere göre Brüksel'den bağımsız hareket etme konusunda ısrarcı olan 'Beş Yıldız' hareketinden İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Luigi Di Maio ile 'Kuzey Ligi'nden İçişleri Bakanı Matteo Salvini, vergi gelirinin ve evrensel gelirin AB'de izin verilen yüzde 2.4'lük bütçe açığı seviyesini aştığı bir bütçe tasarısı hazırladı.

Maliye Bakanı Giovanni Tria'nın bütçe tasarısı için Brüksel'in onayını almak istemese de daha Avrupa yanlısı bir tutum sergileyeceğini belirten dergi, Di Maio ve Salvini'nin elinde 3 önemli koz bulunduğuna dikkat çekti: 2 trilyon euro üzerindeki borç, Target2 sistemi kapsamında yaklaşık 1 trilyon euroluk yükümlülükler ve çöküş içindeki bankacılık sistemi.

'İTALYAN HÜKÜMETİ İÇİN TEMİZ HAVA TENEFFÜSÜ OLACAK'

Bağımsız bütçe yanlısı 2 siyasetçinin borcun yeniden yapılandırılması konusunda en avantajlı imkanları elde etmek için bu kozlarla Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Angela Merkel ve IMF Başkanı Christine Lagard'a baskı uygulayabileceğini yazan Contra Magazin, bunun İtalyan hükümeti için 'temiz hava teneffüsü' olacağının altını çizdi.

Dergiye göre Salvini'nin hedefleri arasında yer alan 'İtalyan saldırısının ikinci bölümü', AB'nin yeniden inşasını amaçlıyor.