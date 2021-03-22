AB ve NATO'nun Gündemi Türkiye

Türkiye ile AB arasında Doğu Akdeniz ve diğer konularda yaşanan kriz nedeniyle yaz boyunca yaşanan gerilim ve tansiyonun ardından, ilişkilerin normalleşmesi için karşılıklı arayış sürerken, Brüksel'de, Türkiye ve AB arasındaki ilişkiyi belirleyecek önemli bir haftaya giriliyor. AB Dışişleri Bakanları, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra, Batı balkanlar, Venezuela, Gürcistan, Çin ve Myanmar konularını görüşmek üzere Brüksel'de toplandı. Toplantıda önce Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell'in gündeme ilişkin sunuşunun ardından, Çin ve Myanmar'a da yaptırım konularının yer aldığı genel dosyalar ele alındı. Ardından "Güney komşuluğu ve Türkiye" konusu tartışmaya açıldı. Toplantı girişinde konuşan Josep Borrell, "Türkiye ve Rusya'nın ana gündem maddeleri olacağını" söyledi. Raporu üye bakanlara sunan Borrell, bakanların da görüşünü aldıktan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek raporu değerlendirecek. Bu temasların ardından, "AB-Türkiye ilişkilerinin durumu" raporuna son şeklini vererek, 25-26 Mart tarihlerinde toplanacak AB liderler zirvesine sunacak.

Pek çok seçenek masada AB tarafı, olumlu gidişi sürdürmenin Türkiye'nin tavrına bağlı olduğunu, ilişkilerin yönünü belirlemek için birçok seçeneğin masada olduğunu söylüyor. Türkiye'nin İstanbul Anlaşması'ndan çekilmesi üzerine "büyük hayal kırıklığı" yaşadığını açıklayan Borrell'in, "İyi ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmek için, olumlu ya da olumsuz tüm seçeneklere yer verdiğini, ancak durumun kötüleşmesi halinde kısıtlayıcı tedbirlerin de raporda mevcut olduğunu" belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İsveç Dışişleri Bakanı HDP'ye kapatılma davası açılması, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı gibi gelişmelerin endişe verdiğini açıkladı. Ancak bir grup AB'li bakan ise Türkiye ile diyaloğun sürmesini, bunun için de Türkiye'nin inandırıcı taahhütlerde bulunmasını istiyor. Slovak bakan İvan Korcok, "Türkiye'nin göç için önemli bir ortak" olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. İspanyol Bakan Arancha Gonzalez Laya da, "Aylarca süren sert türbülanstan sonra olumlu ilişkileri kurma zamanı geldi. Ancak bunun gerçekleşmesi için açık ve kararlı taahhütlerde bulunması gerekiyor" dedi.

Çin ve Myanmar'a yaptırım AB Dışişleri bakanları toplantısının ilk bölümünde, Çin'e Uygur halkına uyguladığı baskı, Myanmar yönetimine de askeri darbe sonrası uygulanan baskı nedeniyle, "küresel insan hakları yaptırımı" uygulanması yönündeki kararları onaylandı. AB, 30 yıl aradan sonra ilk kez Çin'e yaptırım kararı almış oldu. AB, kararın Çin'in Şincan özerk bölgesinde bulunan toplama kamplarında kitlesel keyfi gözaltı, işkence, din ve kültürlerinden men ve zorunlu siyasi beyin yıkama gibi ciddi ihlaller nedeniyle alındığını açıkladı. AB Dışişleri bakanları, 11 Myanmarlı yetkiliye de, "askeri darbe ve ardından ülke içinde uygulanan baskı" nedeniyle yaptırım kararı aldı. İktidardaki askeri yönetimin başkanı General Min Aung Hlaing, ordunun en yüksek rütbeli 9 subayı ve darbeden bu yana ülkede uygulanan baskılardan sorumlu seçim komisyonu başkanına yaptırım kararı alınan yetkililer arasında. NATO Dışişleri Bakanları da toplanıyor Brüksel, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından NATO Dışişleri Bakanları'nın toplantısına da ev sahipliği yapacak. NATO Dışişleri Bakanları, yıl içinde yapılacak liderler zirvesine zemin hazırlamak amacıyla 23-24 Mart tarihlerinde Brüksel'de toplanıyor. Toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katılması uzun zamandır Biden yönetiminin göreve gelmesini bekleyen NATO müttefikleri arasındaki kulisleri de hızlandırdı.