AB ve Pfizer'dan Dünyanın En Büyük Aşı Tedariki Anlaşması

Avrupa Komisyonu, dünyanın en büyük aşı tedariki anlaşmasına imza attığını açıkladı. Anlaşma uyarınca Avrupa Birliği (AB) önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 milyar 800 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı satınalacak. Anlaşma, dünyanın en yoksul ülkelerinin aşıya erişmede yaşadığı zorlukların ve aşıya erişim eşitsizliğinin yarattığı tartışmaların alevlendiği bir dönemde yapıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Amerikan ilaç firması Pfizer ve ortağı Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Corona virüsü aşılarının 2021-2023 yılları arasında Avrupa'ya teslim edileceğini söyledi. Anlaşma, toplam nüfusu 450 milyonu bulan AB'ye iki yıl yetecek miktarda aşı tedarik edecek. AB, uzun vadeli aşı tedarikini güvence altına almaya çalışıyor.

Son imzalanan anlaşma, AB'nin Pfizer/BioNTech ortaklığıyla yaptığı üçüncü sözleşme. Pfizer/BioNTech, daha önce imzalanan iki anlaşma uyarınca AB'ye bu yıl içinde 600 milyon doz aşı tedarik edecek. Avrupa Komisyonu, AB kapsamındaki ülkelerde yaşayan yetişkinlerin en az yüzde 70'inin yaz mevsimi sonuna kadar aşılanmasını hedefliyor.