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  4. AB, Venezuela'nın AB'deki diplomatik temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

AB, Venezuela'nın AB'deki diplomatik temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

26.02.2021 00:01 | Son Güncelleme:
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AB, Venezuela'nın AB'deki diplomatik temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'nın AB'deki diplomatik misyon temsilcisi Büyükelçi Claudia Salerno Caldera'yı "istenmeyen kişi" ilan etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, kararın Venezuela'nın AB temsilcisi için aldığı aynı karara karşılık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "AB, Venezuela'nın kararının tamamen haksız ve AB'nin üçüncü ülkelerle ilişkileri ve ortaklıkları geliştirme amacına ters düştüğünü değerlendirmektedir." ifadesi yer aldı.

AB Konseyi, 23 Şubat'ta "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

VENEZUELA AB TEMSİLCİSİNİ 'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN ETMİŞTİ

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkedeki AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etmiş, kararın AB'nin Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulaması nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Maduro hükümeti, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.

(AA)

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Avrupa Birliği Venezuela

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