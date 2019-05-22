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AB: "Venezuela’da askeri çözümlere inanmıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 18:42 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi (EEAS) Genel Koordinatörü Helga Schmid, “Venezuela’da askeri çözümlere inanmıyoruz” açıklaması yaptı.

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi (EEAS) Genel Koordinatörü Helga Schmid, “Venezuela’da askeri çözümlere inanmıyoruz” açıklaması yaptı. Schmid, halkın zarar görmemesi için Venezuela’ya yaptırım uygulamadıklarını söyledi.

AB’nin dış politikasını koordine eden Avrupa Birliği Eylem Servisi (EEAS) koordinatörü Helga Schmid, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Amerika kıtası ülkelerinin elçileriyle bir seminere katıldı. Buenos Aires Büyükelçisinin ikametgâhında düzenlenen basın toplantısında konuşan Schmid, “Askeri çözümlere veya müdahalelere inanmıyoruz. Çünkü her zaman çok büyük acılar veriyor. Uluslararası Temas Grubu ve Lima Grubu gibi diplomatik çözümler arıyoruz” dedi.

Venezuela için AB’nin 28 üyesinin aynı pozisyona sahip olmasının önemli olduğunu belirten Schmid, “Bu her zaman kolay değildir, ancak bu durumda başardık" ifadelerini kullandı. Schmid, AB’nin, insani krizden etkilenen Venezuela halkına zarar vermek istemediği için ambargo uygulamadığını vurguladı. “Bizim için yaptırımlar hiçbir zaman kendi başına bir araç değildir” diyen Schmid, sadece Maduro rejimine, askeri teçhizat alımı konusunda özel yaptırımlar uyguladıklarını vurguladı. Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro için, “Meşruiyete sahip değil, olmayacak da. Ülkedeki tek demokratik organ Ulusal Meclistir. Biz de onları tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

AB, İran’a yaptırım uygulamayacak
Son dönemde yaşanan İran krizine de değinen Schmid, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından onaylanan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği sürece AB’nin herhangi bir yaptırım uygulamayacağını belirtti. Ancak sadece AB’nin değil, Çin ve Rusya’dan da taahhütler olması gerektiğini savundu. ABD’nin yaptırımlarının normal dışı olduğunu söyleyen Schmid, “Bu nedenle elbette İran’la ticaret yapma kabiliyetimizi etkiliyorlar" diye konuştu.

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