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AB Venezuela'da birlik olamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 18:05 | Son Güncelleme

AB ülkelerinden 13'ü Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklarken, birlikten ortak açıklama gelmedi - AB'nin ortak açıklamasına İtalya ve Yunanistan karşı çıktı - Avrupa Parlamentosunun geçen hafta Guaido'yu tanımaya yönelik aldığı karar, birlik kurumlarında da ayrışmaya yol açtı

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN/ŞENHAN BOLELLİ - Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklarken, AB'nin birlik olarak hareket edememesi dikkati çekti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AB'nin Guaido'yu tanımasına yönelik ortak açıklamayı, İtalya ve Yunanistan engelledi.

İtalya ve Yunanistan, Venezuela halkının kendi geleceğini kendi tayin etmesi ve ülkenin iç işlerine karışılmaması gerektiğini savunuyor.

İtalya'da hükümet ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) Dış Politika Sözcüsü Alessandro di Battista, "Biz ne Maduro ne de Guaido'yu destekliyoruz. Venezuela'da tek olması gereken özgür seçimler." açıklamasında bulundu.

Di Battista, "Avrupa, ABD'nin talimatlarına uymayı artık tamamen bırakmalı. Bu dönemde tarafsız olmak için cesur olmak gerekiyor." diye konuştu.

- AB "özgür seçimlerde" ısrarlı

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında, yeni gelişmeler ışığında bir açıklama yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "AB'nin tutumunu tekrar edeyim. Tüm 28 üyenin teyit ettiği tutum çok açık, Venezuela'da özgür, şeffaf ve güvenilir başkanlık seçiminin acilen gerçekleşmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise AB'den ortak bir açıklama için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek "Ancak bu şimdilik gerçekleşmeyecek çünkü hala bazı ülkeler karşı çıkmaya devam ediyor. Üye ülkelerin Venezuela'ya verdiği süre dolduğu için her ülke kendi açıklamasını yaptı. Ortak deklarasyon olmadı, kesinlikle de olmayacak." açıklamasında bulundu.

- Venezuela AB kurumlarını da böldü

Diğer yandan, Venezuela konusu sadece üye ülkeler arasında değil, AB kurumları arasında da ayrışmaya yol açtı.

Avrupa Parlamentosu (AP), geçen hafta yapılan Genel Kurulda düzenlediği oylamayla Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdı.

AP üyeleri, aynı zamanda tüm ülkelere de Guaido'yu tanıma çağrısında bulundu.

- AB üyesi 13 ülke tanıdı

İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, Portekiz, Danimarka, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Litvanya şimdiye kadar Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklarken, 15 üye ülkeden henüz tanıma kararı gelmedi.

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin başını çektiği ülkeler, geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya çağrıda bulunarak ülkeyi 8 gün içinde yeni seçimlere götürmemesi durumunda Meclis Başkanı Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise tanıma kararının birlik üyelerinin vereceği bir karar olduğunu savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AB guaido Maduro Venezuela

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