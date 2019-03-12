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AB: Venezuela'ya askeri müdahale kabul edilemez

12.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini, Venezuela’ya askeri müdahalenin çözüm getirmeyeceği uyarısında bulundu.

Mogherini, çözümün "barışçıl, siyasi ve demokratik" olması gerektiğini söyledi.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'ya olası bir askeri müdahaleye karşı olduklarını söyledi. Böyle bir müdahalenin kabul edilemeyeceğini belirten Mogherini, Veneuzuela'daki krize çözümün asla "dışarıdan empoze edilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Mogherini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido arasındaki anlaşmazlığın siyasi, barışçıl ve demokratik araçlarla çözülmesi gerektiğini kaydetti. Mogherini, "Ülke içinden ya da dışından gelişecek askeri hamlelerin kabul edilemez olacağı görüşündeyiz" dedi.

AB'nin Güney Amerika ülkeleri ile birlikte Venezuela'da siyasi süreci teşvik edecek bir iletişim grubu kurduklarını hatırlatan Mogherini, "Ülkeyi etkisi altına alan krizin siyasi ve kurumsal nedenleri var. Sözkonusu olan bir doğal afet değil. Dolayısıyla çözümün de barışçıl, siyasi ve demokratik olması gerekiyor" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce birkaç kez tüm opsiyonların masada olduğunu söylemiş ve ABD'nin Venezuela'ya olası bir askeri müdahalesini hariç tutmamıştı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Pazartesi günü ABD'nin Caracas'taki tüm diplomatik personelini geri çekeceğini açıklamıştı.

Venezuela bir süredir siyasi ve ekonomik bir krizle boğuşuyor. Aralarında ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin de yer aldığı 50'yi aşkın ülke Guaido'yu ülkenin meşru geçici devlet başkanı olarak tanıyor. Türkiye, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu bir grup ülke ise Maduro'yu destekliyor.

AFP/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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