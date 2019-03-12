AB: Venezuela'ya askeri müdahale kabul edilemez

Mogherini, çözümün "barışçıl, siyasi ve demokratik" olması gerektiğini söyledi.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'ya olası bir askeri müdahaleye karşı olduklarını söyledi. Böyle bir müdahalenin kabul edilemeyeceğini belirten Mogherini, Veneuzuela'daki krize çözümün asla "dışarıdan empoze edilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Mogherini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido arasındaki anlaşmazlığın siyasi, barışçıl ve demokratik araçlarla çözülmesi gerektiğini kaydetti. Mogherini, "Ülke içinden ya da dışından gelişecek askeri hamlelerin kabul edilemez olacağı görüşündeyiz" dedi.

AB'nin Güney Amerika ülkeleri ile birlikte Venezuela'da siyasi süreci teşvik edecek bir iletişim grubu kurduklarını hatırlatan Mogherini, "Ülkeyi etkisi altına alan krizin siyasi ve kurumsal nedenleri var. Sözkonusu olan bir doğal afet değil. Dolayısıyla çözümün de barışçıl, siyasi ve demokratik olması gerekiyor" diye konuştu.