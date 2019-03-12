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AB, Venezuela'ya askeri müdahaleye karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 21:02 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "Ülke içinden ya da dışından hiçbir askeri müdahale bizim için kabul edilemez"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'daki krize ilişkin, ''Ülke içinden ya da dışından hiçbir askeri müdahale bizim için kabul edilemez.'' dedi.

Mogherini, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Venezuela'daki siyasi krize barışçıl ve demokratik yollarla çözüm bulunması gerektiğini belirten Mogherini, "Ülke içinden ya da dışından hiçbir askeri müdahale bizim için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Mogherini, ülkedeki krize çözümün dışarıdan dayatılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etti ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanındı, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım attı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak gösterdi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federi Venezuela

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