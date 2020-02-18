AB vergi cenneti kara listesine Cayman adalarını ekledi, Türkiye'ye ek süre verdi

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları vergi cenneti kara listesine Panama, Seyşeller, Cayman Adaları ve Palau'yu ekledi. Bu listeye Türkiye'nin de eklenmesinin gündeme gelmesine rağmen, bakanlar Türkiye'ye eksiklerini tamamlaması için süre verdi.

2017 yılında şirketlerin ve varlıklı kişilerin vergi giderlerini düşürmek için kullandıkları çeşitli yöntemlerin ortaya çıkarılmasının akabinde oluşturulan listede şu anda toplamda 12 bölge bulunuyor. Listede Fiji, Umman, Samoa, Trinidad ve Tobago, Vanuatu'nun yanı sıra üç ABD bölgesi Amerikan Samoa, Guam ve ABD Virjin Adaları yer alıyor.

Listede olanlar itibar kaybına uğrama, finansal işlemlerde daha fazla incelemeye tabi olma ve AB fonlarını kaybetme riski ile karşı karşıya olacak.

Türkiye'ye zaman tanındı

Konuyla ilgili AB belgesine göre Türkiye, tüm AB ülkelerine vergi bilgilerinin otomatik olarak aktarımını gerçekleştiremedi, ancak veri paylaşımına izin verecek yasal değişiklikleri kabul etmesi nedeniyle taahhütlerini yerine getirmesi için daha fazla zaman verildi.