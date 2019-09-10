AB Von der Leyen'in adaylarını onayladı

Böylece komisyonda ilk kez kadın ve erkek üye sayısı neredeyse eşit oldu.Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen'in aday gösterdiği 27 komisyon üyesini kabul etti. 13 kadın ve 14 erkek üyeden oluşan liste AB üye ülkeleri tarafından yapılan tavsiyeler üzerine oluşturulmuştu. Ancak görevlendirmelerin kesinleşmesi için 1 Kasım'da Avrupa Parlamentosu'nun da yeşil ışık yakması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı von der Leyen Komisyon üyelerini ve görevlerini bugün Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Von der Leyen basın toplantısında Avrupa Parlamentosu'nun da onaylaması halinde cinsiyet eşitliği anlamında en dengeli komisyonun oluşacağını kaydetti.

"AB askeri ittifak olmayacak"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin NATO gibi bir askeri ittifak olmayacağını söyledi.

Von der Leyen yeni savunma ve uzay biriminin kurulmasına ilişkin açıklamanın ardından "Avrupa Birliği hiçbir zaman askeri bir ittifak olmayacak" dedi ve ekledi: "Fakat Avrupa Birliği üye ülkelerine pek çok kez silahlı kuvvetleri için ortak bir birliğin en üst seviye önem arz ettiği söylendi." Von der Leyen AB'nin güç birliğine sahip olmasının NATO'nun yararına olacağını kaydetti.