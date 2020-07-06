"AB Yaptırım Açıklarsa Biz de Karşılık Veririz"

Avrupa Birliği'nin diplomasi şefi, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Fransa ve AB arasında tansiyonu yükselten Libya, Kıbrıs, Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ve göçmenler konusunu görüşmek üzere Ankara'ya gitti. Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile tansiyonun düşürülmesi için bir araya gelen Borell'e Çavuşoğlu, "Adil davranmazsanız, Türkiye'ye yeni yaptırımlar ilan ederseniz, biz de karşılık vermek zorunda kalırız" uyarısında bulundu. Çavuşoğlu, Fransa'yı NATO'ya "yalan söylemek" ve "Libya'da General Hafter'e silah desteği yapmakla" suçlayarak, "Fransa'nın Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini" söyledi. AB'de 13 Temmuz'da Dışişleri Bakanları'nın Türkiye konulu toplantısı öncesinde Borrell, Yunanistan ve Rum kesimini dinledikten sonra, Türkiye'nin tezlerini de dinlemek üzere Ankara'ya gitti. Borrell ve Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantıda Fransa'ya ve AB'ye sert mesajlar verdi.

AB ile Türkiye arasında Göçmen Geri Kabul Anlaşması imzalandığını ve AB'nin vize serbestisi, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi sözlerini tutmadığını vurguladı. Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda bir tıkanma görüyoruz. Bunun da sebebi biz değiliz. Türkiye bir garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının haklarını korumakla mükellef. Biz hep başından beri diyalog başlatmaya hazırız. Yeter ki burada adil paylaşmayı bilelim. Bu konularda neler yapabileceğimizi sayın Borrell ile konuştuk. Bizim aramızda bir göç mutabakatı var. 2016'dan bu yana hangi taraf yükümlülüğünü yerine getirmiş ya da getirememiş... Objektif bakan herkes bunu çok rahatlıkla söyler" dedi. Önümüzdeki dönemde pandeminin de etkisiyle yüz milyonlarca insanın açlık sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalacağını, bütün uluslararası kuruluşların bu konuda uyarıda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bundan hepimiz etkileneceğiz. Pandemi gelir geçer ama sorun önümüzdeki süreçte devam edecek. Ortak hareket etmemiz lazım. Her şeyi Türkiye'den beklemek ve AB'ye gelince yükümlülüğü yerine getirmemek sorunu çözmez. Dolayısıyla Türkiye'ye verilen taahhütlerin de yerine gelmesi lazım. Gümrük birliği anlaşmasının modernizasyonu önemli. AB pek hoşlanmıyor ama vize serbestisi AB'nin bir sözüdür. Biz olumlu adımlar görmek istiyoruz" diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin, Fransa dahil, 'malum AB ülkeleri tarafından' yine gündeme getirileceğini belirten Çavuşoğlu, "Biz gereken iyi niyeti gösteriyoruz. Ama AB Türkiye'ye yönelik kararlar alırsa, bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. AB'den beklentimiz sorunun tarafı olmak yerine çözümün tarafı olmasıdır" dedi. "Fransa Hafter'e silah veriyor" Görüşmede Fransa'nın Libya konusunda Türkiye karşıtı izlediği politikayı da ele aldıklarını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün Libya konusunda bazı AB üyesi ülkeler, Hafter'i tutuyor. Fransa'nın durumu çok açık, net. Hafter'e silah desteği veriyor. Şimdi sahada kaybedince agresifleşerek bunun acısını da Türkiye'den çıkartmaya çalışıyor. En son Doğu Akdeniz'de taciz iddiasında bulundu. Bunun doğru olmadığını biz ispatladık. NATO ve AB bunu söyleyemez ama biz çok açık söylüyoruz. Fransa burada dürüst davranmadı. Fransa'nın açık ve net şekilde Türkiye'den, AB ve NATO'dan onları da yanılttığı için özür dilemesi lazım" dedi.

Çavuşoğlu, AB'nin Corona virüsü salgınının ardından Türkiye'ye kapıları kapatmasının da "adil olmayan" bir uygulama olduğunu savundu. Tüm bu konuları Borrell ile "samimiyetle paylaştığını" ve Borrell'in çabalarını takdirle kaşıladıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Borrell Kıbrıs'a, Yunanistan'a gitti, bize geldi. Türkiye olarak çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekeni yapacağız" dedi. Borrell: "Diyalog ve işbirliği şart" Son 4 ay içinde Ankara'ya ikinci kez gelen Borrell, AB-Türkiye ilişkilerinin "en iyi döneminden geçtiğini söyleyemeyeceğini" dile getirerek, sorunların çözümü için diyalog ve işbirliği içinde çalışmak gerektiğini belirtti. Borrell, "Türkiye, AB için kilit ve aday bir ülke. Sık sık çok kapsamlı bir şekilde Türkiye'yi tartışıyoruz. Şu an mevcut durum ideal olmaktan çok uzak. Ciddi meseleler var ki bunları hemen ele almamız gerekiyor. Çünkü bu durumdan çıkmanın karşılıklı faydası olduğuna inanıyoruz" dedi. Doğu Akdeniz'de ortak çözüm Çavuşoğlu, bir soru üzerine, Türkiye'nin KKTC'nin talebi üzerine Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Burada bir esneklik gösterebilmemiz için KKTC ve Kıbrıslı Türkler'in haklarının garanti altına alınması lazım. Gelir paylaşımının tesis edilmesi gerekiyor. İlla iki tarafta doğrudan anlaşma söz konusu değil. AB mekanizması olabilir. Bu talep haklı bir talep. Peki yerine getirmek niye bu kadar zor? Tek sorun var, Güney Kıbrıs kendilerini adanın sahibi olarak görüyor. Bugüne kadar sorun çözülmedi. O yüzden diyorum AB çözümün tarafı olsun. Biz işbirliğine, diyaloğa hazırız. Doğu Akdeniz hepimizin ortak denizi ise hepimizin nimetleri paylaşmamız lazım. Yunanistan ve diğer ülkeler Türkiye'yi dışlayarak kendi aralarında anlaşmalar imzaladılar. Türkiye'yi kara sularımızdan bile dar bir alana hapsetmek istediler. Uyarılarımız dikkate alınmadığı için adımlarımızı attık. Bundan sonra tansiyonun artmaması için bazı konularda esneklik gösterebiliriz" yanıtını verdi.

Borrell de Doğu Akdeniz geriliminin azaltılması arzusuyla Ankara'ya geldiğini belirterek, "Kıta sahanlığı, kara sularıyla ilgili olarak bir takım anlaşmazlıklar var. Bu büyük bir uzlaşmazlık şu anda. Her iki tarafı da memnun edecek bir çözüm bulunması gerekiyor. Biz de bunu konuştuk. Öncelikle hidrokarbon gelirlerinin Kıbrıs adasında paylaşılması konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında müzakerelerin başlatılması gerekir. Bununla ilgili olarak AB gerektiğinde yardımcı olmaya çalışacaktır. Yunanistan ve Kıbrıs, AB'nin üyeleri. Bu konuda AB Konseyi zaten belli bir pozisyon aldı. Bir sonraki toplantıda bunu ele alacağız" dedi. Tarafların AB ve Türkiye ilişkisini daha olumlu bir noktaya taşıması için ne yapması gerektiği yolunda bir soruyu da yanıtlayan Borrell, "Tek taraflı kararlar almak konuyu başka noktaya götürür. İşbirliğine dönük yaklaşımla konuşulması gerekir. Her şey aynı anda çözülemez ama her şey birbiriyle ilişkili. Burada aslında yaptığım ziyaret, müzakerelerin konuşmaların başlatılmasını sağlamak. Yani Türkiye AB ile veya üye ülkelerle, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs'taki Türkler, Yunanistan ile, Türkiye, AB, BM herkes bir araya gelebilir. Genel olarak görüş farklılıklarını masaya yatırıp sorunların tespit edilmesi gerekiyor. Bana göre, bu çözümün ilk adımı" diye konuştu.