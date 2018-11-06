AB Yaptırımları Aşacak Mekanizmaya Ev Sahipliği Yapacak Ülke Bulamadı

Avrupa Birliği (AB) ABD’nin Tahran’a uyguladığı yeni yaptırım dalgasının ardından İran’la meşru şekilde ticaret yapma özgürlüğünü korumak için oluşturulacak sisteme ev sahipliği yapacak ülkeyi henüz bulamadı.
Associated Press (AP) haber ajansının görüşlerini aldığı üç diplomata göre AB ülkeleri ABD’nin ikincil yaptırımlarının hedefi olmaktan endişe ediyor.
Washington’un İran’a yeni yaptırım dalgasını açıklamasının ardından AB de 2 Kasım’da yayınladığı açıklamayı tekrar etti ve petrol dahil İran’ın ihracatlarıyla ilgili ödemelerin kolaylaştırılmasını sağlayacak yeni ödeme mekanizması “Özel Amaçlı Araç”ı (Special Purpose Vehicle) halen kurma aşamasında olduklarını kaydetti.
AP’ye konuşan diplomatlara göre AB yeni ödeme mekanizmasını ABD’nin İran’ın petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırım dalgasına kadar hazır etmeyi planlıyordu. Ancak hiçbir AB ülkesi mekanizmaya ev sahipliği yapmak için gönüllü olmadı.
Başkan Trump’ın ABD’yi anlaşmadan çekmesinin ardından AB, İran’la 2015’te imzalanan uluslararası nükleer anlaşmaya halen bağlı kalmaya çalışıyor.
Avrupa Komisyonu Ekonomik İlişkiler Komiseri Pierre Moscovici, ABD’nin Tahran’a yönelik bugün yürürlüğe giren yaptırımlarının ardından AB’nin 2015 nükleer anlaşmasıyla kaldırılan yaptırımların yeniden hayata geçmesini onaylamadığını söyledi.
Washington’un İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran’la petrol alışverişine giren Avrupalı şirketleri ve Özel Amaçlı Araç’a ev sahipliği yapacak olası ülkeleri yaptırımlara hedef olabilecekleri konusunda uyardı.
Brian Hook, Avrupa ülkelerinin Özel Amaçlı Araç’ı kullanmak için talepleri olmadığını, bu şirketlerin ABD’de yatırım yapmayı tercih ettiklerini söyledi.
Üst düzey bir Fransız diplomatsa mekanizmanın gelecek günlerde yasal süreç tamamlanınca yürürlüğe girebileceğini kaydetti. Mekanizmanın oluşturulmasının haftalar ya da aylar içinde tamamlanacağını kaydeden diplomat uygulamaya ise 2019’da geçilebileceğini kaydetti.
İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi
İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu
Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var
11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
TBMM'de çok sert tartışma! 'Bu arkadaşa Largactil vurdurun'
AK Partili eski milletvekili Ziyaeddin Yağcı hayatını kaybetti
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Okuyucu Yorumları 0 yorum