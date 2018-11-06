AB Yaptırımları Aşacak Mekanizmaya Ev Sahipliği Yapacak Ülke Bulamadı

Avrupa Birliği (AB) ABD’nin Tahran’a uyguladığı yeni yaptırım dalgasının ardından İran’la meşru şekilde ticaret yapma özgürlüğünü korumak için oluşturulacak sisteme ev sahipliği yapacak ülkeyi henüz bulamadı.

Associated Press (AP) haber ajansının görüşlerini aldığı üç diplomata göre AB ülkeleri ABD’nin ikincil yaptırımlarının hedefi olmaktan endişe ediyor.

Washington’un İran’a yeni yaptırım dalgasını açıklamasının ardından AB de 2 Kasım’da yayınladığı açıklamayı tekrar etti ve petrol dahil İran’ın ihracatlarıyla ilgili ödemelerin kolaylaştırılmasını sağlayacak yeni ödeme mekanizması “Özel Amaçlı Araç”ı (Special Purpose Vehicle) halen kurma aşamasında olduklarını kaydetti.

AP’ye konuşan diplomatlara göre AB yeni ödeme mekanizmasını ABD’nin İran’ın petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırım dalgasına kadar hazır etmeyi planlıyordu. Ancak hiçbir AB ülkesi mekanizmaya ev sahipliği yapmak için gönüllü olmadı.

Başkan Trump’ın ABD’yi anlaşmadan çekmesinin ardından AB, İran’la 2015’te imzalanan uluslararası nükleer anlaşmaya halen bağlı kalmaya çalışıyor.