AB: Yaz saati-kış saati uygulamasını kaldıracağız

Avrupa Birliği (AB), yaz saati-kış saati uygulamasını, AB vatandaşlarının büyük bir bölümünün karşı çıkması üzerine kaldıracağını duyurdu.

AB, uygulamaya devam edilip edilmemesi için Temmuz ayında 5 milyona yakın Avrupalının katıldığı bir anket yapmıştı.

Alman televizyonuna konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ankete katılanların yüzde 80'inden fazlasının uygulamanın kaldırılması yönünde görüş bildirdiğini söyledi.

Juncker, Cuma günü yaptığı açıklamada uygulamanın kaldırılması planını AB Komisyonu'nda da tartışmaya açacağını belirtip "Bugün karar vereceğiz (…) Milyonlarca kişi yaz saatinin sürdürülmesi gerektiğine inanıyor" dedi.

Saat uygulamasında yapılacak değişikliklerin üye ülkelerin hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanıp yasalaşması gerekiyor.

AB yasaları uyarınca, 28 AB ülkesindeki vatandaşları her Mart ayının son Pazar günü saatleri bir saat ileri alıyor. Kışın da saatler Ekim ayının son Pazar günü bir saat geriye çekiliyor.

Uyku düzeni ve iş yerinde verimlilik

AB'nin en kuzey ülkesi Finlandiya, bu yıl uygulamanın kaldırılması için AB'ye çağrıda bulunuştu. Mevcut sistemin devam etmesini isteyenler ise yaz saati uygulamasının özellikle gençler, çocuklar ve yaşlılar üzerinde uzun vadede sağlık sorunları yaratabileceği uyarısında bulunuyor.