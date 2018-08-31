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AB: Yaz saati-kış saati uygulamasını kaldıracağız

31.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Juncker, yapılan ankette uygulamaya karşı çıkanların çoğunlukta olması sonucu, yaz-kış saati uygulamasına son verileceğini açıkladı.

AB: Yaz saati-kış saati uygulamasını kaldıracağız

Avrupa Birliği (AB), yaz saati-kış saati uygulamasını, AB vatandaşlarının büyük bir bölümünün karşı çıkması üzerine kaldıracağını duyurdu.

AB, uygulamaya devam edilip edilmemesi için Temmuz ayında 5 milyona yakın Avrupalının katıldığı bir anket yapmıştı.

Alman televizyonuna konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ankete katılanların yüzde 80'inden fazlasının uygulamanın kaldırılması yönünde görüş bildirdiğini söyledi.

Juncker, Cuma günü yaptığı açıklamada uygulamanın kaldırılması planını AB Komisyonu'nda da tartışmaya açacağını belirtip "Bugün karar vereceğiz (…) Milyonlarca kişi yaz saatinin sürdürülmesi gerektiğine inanıyor" dedi.

Saat uygulamasında yapılacak değişikliklerin üye ülkelerin hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanıp yasalaşması gerekiyor.

AB yasaları uyarınca, 28 AB ülkesindeki vatandaşları her Mart ayının son Pazar günü saatleri bir saat ileri alıyor. Kışın da saatler Ekim ayının son Pazar günü bir saat geriye çekiliyor.

Uyku düzeni ve iş yerinde verimlilik

AB'nin en kuzey ülkesi Finlandiya, bu yıl uygulamanın kaldırılması için AB'ye çağrıda bulunuştu. Mevcut sistemin devam etmesini isteyenler ise yaz saati uygulamasının özellikle gençler, çocuklar ve yaşlılar üzerinde uzun vadede sağlık sorunları yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Araştırmalar, saat değişikliklerinin uyku düzenini ve iş yerindeki verimliliği olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Uygulamanın sona ermesini isteyenler ise kış aylarında daha aydınlık bir sabaha uyanmanın ve akşam da daha fazla Güneş ışığı almanın trafik kazalarını önleyeceğini, enerji tasarrufuna olanak sağlayacağını söylüyor.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İzlanda ve Beyaz Rusya yaz-kış saati değişimi uygulamasına son veren ülkeler arasında.

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