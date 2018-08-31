AB Yaz Saati Uygulamasını Kaldırmayı Planlıyor

Avrupa Birliği Komisyonu, yaz saati uygulamasını kaldırmak için harekete geçti. Bu çerçevede Komisyon bugün aldığı kararla, uygulamanın kaldırılması için birlik üyesi hükümetlerden ve parlamentolarından çalışmalara başlamalarını isteyecek.

Komisyon, üye ülkelerin bu konuda kamuoyu oylaması yapmasını tavsiye etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “İnsanlar uygulamanın kalkmasını istiyor ve biz de bunu yapacağız” dedi.

Avrupa Ulaştırma Komisyonu Başkanı Violeta Bulc da, tavsiye oluşturması için 4 milyon 600 bin milyon kişiye danıştıklarını ve bu kişilerin yüzde 84’ünün yaz saati uygulamasının kaldırılmasını istediğini belirtti.

Ancak yapılan araştırmaya üye ülke vatandaşlarının katılım oranlarında farklılıklar var. Örneğin araştırmaya katılanların yüzde 3,79’u Almanya vatndaşıyken İngiltere vatandaşlarının oranı binde iki.

Juncker, üye ülke halklarının isteklerini görmezden gelmenin anlamsız olduğunu söyledi ve Avrupa Komisyonu’nun önerisinin bu yönde olacağını ifade etti.