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AB yeni Brexit anlaşmasını onayladı

17.10.2019 21:46 | Son Güncelleme

AB ülkeleri, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yönelik yeni anlaşmaya onay verdi.

AB yeni Brexit anlaşmasını onayladı

Anlaşmaya İngiltere Parlamentosundan da onay çıkması gerekiyor. İngiltere Başbakanı Johnson, anlaşmanın Cumartesi oylanmasını istiyor.Avrupalı liderler, Brüksel ve Londra arasında varılan yeni Brexit anlaşmasına onay verdi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının çerçevesini çizen anlaşmanın onaylanmasının ardından konuşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, anlaşmanın AB ve İngiltere arasında "kaos ve çekişmeyi" önleyeceğini söyledi.

İngiltere'nin 31 Ekim'de Birlik'ten ayrılmasına yönelik takvimin uzatılması ihtimalini de değerlendiren Tusk, kararın AB'nin 27 liderine danışılarak alınabileceğini söyledi. Tusk ayrıca Birleşik Krallık için AB'nin kapıları her zaman açık olduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise İngiltere'nin AB'den çıkmasının hemen ardından bir serbest ticaret anlaşmasının sağlanması gerektiğini dile getirdi. Londra'da anlaşmaya ilişkin yapılacak oylama için Merkel, "Bu anlaşmayı reddedilmesi için müzakere etmedik. Boris Johnson bize çoğunluğun desteğini almak için elinden geleni yapacağını söyledi" dedi.

Gözler İngiltere parlamentosunda

Brüksel'in onay verdiği anlaşmaya hem Avrupa Parlamentosu'ndan hem de İngiltere'deki parlamentodan da onay alması gerekiyor. İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson, siyasetçilerin yeni anlaşmaya onay vereceği konusunda güveninin tam olduğunu söyledi. Johnson, oylamanın Cumartesi günü yapılması gerektiğini dile getirdi. Brüksel'deki zirvenin ardından konuşan Johnson, Brexit sürecinin İngiltere'de polis sayısını artırma, sağlık sistemini güçlendirme, eğitime yönelik fonların artırılması gibi alanlara yoğunlaşmaya olanak sağlayacağını belirtti.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise anlaşmanın reddedilmesini gerektiğini söyleyerek "Görünen o ki Başbakan, ezici bir çoğunluk tarafından reddedilen (eski Başbakan) Theresa May'in vardığı anlaşmadan daha kötü bir anlaşma sağlamış" diye konuştu.

Danışmanlık şirketi Eurosia Group Johnson'ın Brexit anlaşmasının parlamento oylamasında az farkla kaybedeceği tahmininde bulundu. Johnson'ın anlaşmayı yürürlüğe koyabilmek için 320 oya ihtiyacı var. Boris'in üyesi olduğu muhafazakarların 288 sandalyesi bulunuyor. Johnson'ın AB karşıtı bağımsız milletvekillerini ve Brexit'e daha önce destek veren 20 İşçi Partiliyi ikna etmesi gerektiği belirtiliyor.

Anlaşma İrlanda krizini nasıl aşacak?

Günler süren pazarlığın ardından İngiltere Başbakanı Johnson, Brüksel ve Londra arasında yeni bir Brexit anlaşması konusunda uzlaşma sağlamıştı. Yeni anlaşma uyarınca Kuzey İrlanda, Britanya'nın Gümrük Birliği'nde kalmaya devam edecek ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile sınır kontrollerinin önüne geçmek için AB'nin ortak pazar kurallarına tabi olmaya devam edecek.

Daha önce eski başbakan Theresa May, AB'den çıkış şartları üzerine Brüksel'le bir anlaşmaya varmış ancak bu anlaşma İngiltere Parlamentosu'ndan onay alamamıştı. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'na üç kez sunulan anlaşma, üç oylamada da reddedilmişti. May'in anlaşması temel olarak Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın düzenlenmesi için konusunda çözümsüzlük nedeniyle destek bulmamıştı.

AP,rtr,AFP,dpa/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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