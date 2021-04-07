AB Yetkililerinin Ankara Ziyaretinde Protokol Sıkıntısı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmede protokol sorunu yaşandığı ortaya çıktı. Sorunun, salonda iki Avrupalı yönetici varken oturabilecekleri tek koltuk bulunmasından kaynaklandığı ve bu durumun yarattığı rahatsızlığın bugün von der Leyen’in sözcüsü tarafından dile getirildiği görüldü. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Erdoğan'ın yanında sadece tek bir koltuk olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Salı günkü görüşmenin görüntüleri, AB Komisyonu'nun ilk kadın başkanı ve Ankara'daki görüşmedeki tek kadın olan von der Leyen'in Erdoğan'ın yanında sadece tek bir koltuk olduğunu görünce buna inanmakta güçlük çektiğini beden diliyle ve şaşırdığını ifade eden bir iç çekişle ortaya koyduğunu gösteriyor. Erdoğan ve Michel, salonun ortasında yer alan yan yana koltuklarda otururken von der Leyen'in kanepeye oturtulduğu görülüyor. AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, "AB Komisyonu Başkanı'nın şaşkınlığı ortadaydı. Başkan von der Leyen Avrupa Konseyi Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'yla tam olarak aynı şekilde oturtulmalıydı" dedi.

Türk hükümeti, konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

Avrupa Parlamentosu üyelerinden Sophie in ‘t Veld ise AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in neden bu duruma tepki göstermediğini sorguladı. AB Komisyonu, von der Leyen'in rahatsızlığını ifade etse de adını açıklamayan bir AB yetkilisi, Michel'in tepki göstermesinin "hem Türkiye hem de AB Konseyi'ne yönelik bir protokol ve siyaset sorununa yol açabileceğini" söyledi. Yetkili, "Türkiye saygısızlık etmek istemedi. Her iki başkana da çok nazik bir karşılama yaptı ve uluslararası protokola sıkı sıkıya bağlı kaldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin başkanlarını Brüksel'de ziyaret ettiğinde görüşmelerde üç koltuk yer alıyordu. AB Komisyonu Sözcüsü Mamer, von der Leyen'in durumu "bir mesele haline getirmemeye" karar verdiğini, görüşme sırasında kadın haklarını ve Türkiye'nin geçtiğimiz ay çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ni gündeme getirdiğini kaydetti. Fransız siyasetçilerden tepki AP sosyalist grup milletvekili Raphael Gluksman, paylaştığı Twitter mesajında, "Charles Michel, Von der Leyen'e uygulanan bu muameleyi nasıl kabul edebildi? Erdoğan'ın dayattığı sahnenin sembolik şiddeti çıldırtıcı. AB Konsey Başkanı da o sandalyeye oturarak aslında kadın-erkek eşitliği üzerine oturuyor" dedi.