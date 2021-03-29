AB Yetkilisi: Türkiye Yunanistan'dan göçmen almayı sürdürmeli

Johansson, daha önce de Türkiye'yi mutabakattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmış ve Türkiye'nin geçen yaz Yunan adalarından göçmenleri almayı durdurduğunu belirterek bu sürecin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etmişti. AB Komisyonu'nun verilerine göre, mutabakatın yürürlüğe girdiği 2016 Mart’ından bu yana AB topraklarına Türkiye üzerinden giriş yapan toplam 2 bin 140 sığınmacı Türkiye'ye geri gönderildi.

AB yetkililerinin gelecek hafta yapacağı Türkiye ziyareti öncesi adada açıklamalarda bulunan Johansson, "Türkiye'yi acilen Yunanistan'dan yeniden göçmen kabul etmeyi başlatmaya çağırıyorum" dedi. Johansson ile bir araya gelen Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis de Türkiye'yi, sığınma başvuruları Yunanistan'da reddedilen bin 450 sığınmacıyı geri kabul etmeye davet etti. Midilli, Sakız, Kos ve Leros adalarında yaklaşık 14 bin sığınmacının bulunduğu tahmin ediliyor.

Güncellenmesi gündemde

Türkiye ile AB arasında imzalanan 18 Mart 2016 tarihli göç mutabakatı kapsamında, Türkiye'nin AB'ye yasa dışı yollardan giriş yapan göçmenleri geri kabul etmesi ve insan kaçakçılığı ile mücadele etmesi karşılığında, Türk vatandaşlarına Schengen bölgesinde vize muafiyetinin değerlendirilmesi, sığınmacılar için mali yardım, katılım müzakerelerinin canlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi Ankara'ya taahhüt edilmişti.

AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara destek amacıyla dört yıllık bir süre için toplam altı milyar euro yardımda bulunma sözü vermişti. 2019 yılında tarafların yeni dönem mali yardımlarını belirleyebilmek için yeniden masaya oturması bekleniyordu. AB, 2020 yılının sonunda Türkiye'ye 485 milyon euro ek mali kaynak tahsis etti. Türk tarafı ise AB'nin mali yardımlarını yeterli bulmuyor ve eleştirilerini sürdürüyor. Türk hükümeti, AB'nin adil yük paylaşımı sözünü tutmasını ve mali desteği ciddi oranda artırmasını istiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2016'dan bu yana Türkiye bu mutabakat gereği yükümlülüklerini yerine getirdi, AB ise getirmedi, getirmek istemedi" demişti. "Bugüne kadar tüm zorluklara rağmen işleyen göç mutabakatının güncellenmesi konusunda AB ve üye ülkeler ile hemfikiriz" diyen Çavuşoğlu, "Ama onun güncellenebilmesi için bizim tekliflerimize AB'nin geri dönmesi gerekiyor" diye konuşmuştu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell ise AB-Türkiye mülteci anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini savunmuştu.

AFP,epd / BÖ,ET

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