AB yönetimi 6 Nisan’da Ankara’da

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'yi ziyaret edeceği tarihi Twitter hesabından duyurdu.

Duyuruda AB Konseyi Başkanı Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'de olacağı bildirildi.

Türkiye ile ilişkilerin geleceği konusunda açıklamaların yapıldığı geçen haftaki AB liderler zirvesi sonrasında Birlik yönetiminin nisan ayı içerisinde Türkiye’yi ziyaret etmesi için Ankara ile görüşüldüğü belirtilmişti.

İlişkilerde normalleşme adımları

AB yönetimin ziyaret planı, Ankara ile Brüksel arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için çabaların ortaya çıktığı bir döneme rastlıyor. AB liderleri Türkiye ile olan 25 yıllık Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve Avrupa sınırlarına mülteci akınının önüne geçen göç anlaşmasının genişletilmesine hazır olduklarını bildirmişti. Zirve sonucunda 27 üyeli AB, bir dizi ortak çıkarlar doğrultusunda Türkiye ile aşamalı ve orantılı bir yakınlaşmaya yeşil ışık yakmıştı.

Diğer yandan Ankara'ya, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de "yasa dışı" gaz arama faaliyetlerine yeniden başlaması halinde yaptırımların devreye gireceği uyarısı yapılmıştı.

AFP,dpa / GY,ET

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