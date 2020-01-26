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  4. AB Yüksek Temsilcisi Borrell telefonda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell telefonda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 20:21 | Son Güncelleme

AB Yüksek Temsilcisi Borrell telefonda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yüksek Temsilci Borrell ile Bakan Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çavuşoğlu'na taziyelerini ileten Borrell, her türlü yardıma hazır olduklarını da vurguladı.

Borrell, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Düşüncelerimiz Türk halkı, kurbanların aileleri, yaralılar ve zarar görenler ile. Yakından takip ediyoruz. Türk halkı ile tam dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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