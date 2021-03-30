AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Yapıcı tavır görmek için Türkiye ile aktif çalışmamız gerekiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Yüksek Diplomatik Gerilimli Hafta" başlıklı bir blog yazısı kaleme aldı.

AB'nin ABD, Çin, Rusya ve Türkiye ile ilişkilerinde önemli bir haftanın yaşandığını belirterek yazısına başlayan Borrell, "Birçok olay, demokrasilerle otoriter rejimlerin karşı karşıya geldiğinin göstergesiydi. Ancak, Rusya ve Çin Batı dünyasına karşı güçlerini birleştirmiş gibi gözükse de, çok kutuplu dünyanın gelecek jeopolitik manzarası pek de basit değil" ifadelerini kullandı.

22 Mart'ta yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısının ana gündem maddesinin Türkiye olduğunu ancak bunun yanında Rusya, Çin, Kuzey Kore, Libya, Sudan ve Eritre'de insan haklarını ihlal eden kişi ve gruplara yönelik yaptırım kararları da aldıklarını hatırlatan Borrell, Rusya ve Çin'in ekonomik çıkarlar için bir araya geldiğini belirtti.

Buna göre Rusya'nın enerji arzını daha geniş bir alana yaymak istediğini, Çin'in de enerji ihtiyacını karşılamak için Rusya'ya döndüğünü belirten Borrell, bu ilişkinin sadece ekonomik maksatlı olmadığını da belirtti. İki ülkenin de "demokratik değerlere" ve "ülkenin iç işlerine karışmak olarak gördükleri bazı adımlara karşı" bir araya geldiklerini yazan Borrell, ekonomik anlamda Çin'in elinin daha üstün olduğunu da ifade etti: