HABER

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini’den Yeni Zelanda’daki terör saldırısına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bu son derece güç zamanda Yeni Zelanda halkı ve yetkilileri ile tam bir dayanışma içerisinde olduğumuzu ve terörle mücadele alanındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ederiz" dedi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, bugün erken saatlerde Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde gerçekleşen iki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerini sunar.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bu son derece güç zamanda Yeni Zelanda halkı ve yetkilileri ile tam bir dayanışma içerisinde olduğumuzu ve terörle mücadele alanındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ederiz" dedi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, bugün erken saatlerde Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde gerçekleşen iki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerini sunar. Bu son derece güç zamanda Yeni Zelanda halkı ve yetkilileri ile tam bir dayanışma içerisinde olduğumuzu ve terörle mücadele alanındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ederiz. İbadet yerlerine yapılan saldırılar, bize, yani ifade özgürlüğüne ve çeşitliliğe değer veren herkese yönelik bir saldırıdır. Avrupa Birliği tarafından da paylaşılan bu değerler Yeni Zelanda halkının dokusunu oluşturmaktadır. Bu tür eylemler, bütün uluslararası toplumla birlikte terörizm, aşırılık ve nefretle ilgili küresel zorluklarla mücadele azmimizi güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde... Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...
BTP Ankara Adayı Mustafa Pak: Çıkış noktamız Atatürk Orman Çiftliği’dirBTP Ankara Adayı Mustafa Pak: Çıkış noktamız Atatürk Orman Çiftliği’dir
Özen: “Bursa’ya ne kadar hizmet etsek azdır”Özen: “Bursa’ya ne kadar hizmet etsek azdır”

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Canlı yayında açıkladı! 'Özel bir beste istedim'

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.