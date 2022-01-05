AB Yüksek Temsilcisinden Ukrayna’nın Doğusuna Ziyaret

Avrupa Birliği’nin (AB) en üst düzey diplomatı, Ukrayna’nın Moskova’nın desteklediği güçlerle savaştığı cephe hattını ziyaret ederek, komşusuna karşı yeni bir askeri operasyon başlatması halinde Rusya’ya “ağır bir bedel” ödetileceği sözü verdi.

Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesine helikopterle giden AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 2014’te çatışmaların ilk patlak vermesinden yana bu bölgeyi ziyaret eden ilk AB Yüksek Temsilcisi oldu. Borrell’in temasları, Batı’nın Ukrayna destek için yürüttüğü diplomatik girişimlerin bir parçasını oluşturuyor.

Kiev ve müttefikleri, son haftalarda binlerce Rus askeri ve askeri ekipmanın Ukrayna sınırı yakınlarına konuşlandırılması üzerine alarma geçti. Bu gelişme, iki eski Sovyet komşusu arasında açık bir savaş endişesi uyandırıyor.

Borrell: “Ukrayna’ya karşı saldırganlığın bedeli ağır olur”

Televizyondan yayınlanan görüntülerde Borrell’in karlı bir bölgede yürüdüğü, Ukrayna’nın hükümet denetimindeki bölgesiyle ayrılıkçıların elinde bulunan bölgeyi birbirinden ayıran kontrol noktasından birinde askerler ve sivillerle görüştüğü görüldü. Görüntülerde, civardaki evlerin çatılarının tamamen tahrip olduğu ve duvarlarda kurşun deliklerinin bulunduğu gözlendi.

Borrell gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sınırlardaki çatışma, daha derin boyutlara ulaşmanın eşliğinde ve Avrupa’nın bir bütün olarak güvenliği konusunda gerilim giderek artıyor” dedi.

Josep Borrell, AB’nin, “Ukrayna’ya karşı herhangi bir askeri saldırganlığın dev boyutta sonuçlarının ve ağır bedellerinin olacağı” yönünde kararlı ve güçlü bir duruşa sahip olduğunu vurguladı.

Haftaya Cenevre’de gündem Ukrayna

Borrell’in ziyaretine Kremlin’den henüz bir yanıt gelmedi. Moskova daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna’ya karşı yeni bir askeri operasyon planladığı iddialarını reddetmiş ve Kiev’in ülkenin doğusuna kendi güçlerini yığmakla suçlamıştı.

Rusya, ABD’ye, NATO’nun doğuya doğru yayılmasını durduracağı yönünde güvenlik garantileri verilmesi için baskı yapıyor. İki taraf 9-10 Ocak’ta Cenevre’de görüşecek.

Ukrayna, nihayetinde AB ve NATO askeri ittifakına katılma hakkı dahil olmak üzere ülkenin geleceğini ilgilendiren her türlü kararın Kiev’in de dahil olacağı bir süreç neticesinde alınacağı yönünde uzun zamandır güvence talep ediyor.

“Ukrayna’nın güvenliği AB için önemli”

Borrell de Ukrayna’nın güvenliğinin bir bütün olarak Avrupa’nın güvenliğini etkilediğine işaret etti ve AB’nin de Rusya’yla görüşmelere dahil olması gerektiğini kaydetti.

AB Yüksek Temsilcisi, “Ukrayna’nın güvenliği olmadan Avrupa’da hiçbir güvenlik olmaz. Şu nokta çok net ki Avrupa’nın güvenliğiyle ilgili her türlü görüşme, AB ve Ukrayna’yı da içine almalı” ifadesini kullandı.

Ziyaretinde Borrell’e eşlik eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da, ziyareti “Rusya’nın şantajı, gerilimi tırmandırması ve tehditleri karşısında çok zamanlıca atılmış bir adım” olarak niteledi.

Kiev ve Moskova arasındaki ilişkiler, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhakı ve Moskova’nın desteklediği güçlerin Ukrayna’nın doğusunda toprak ele geçirmesi sonrasında çökmüştü.

