AB Yunanistan’ın Türkiye’ye Yaptırım İsteğini Reddetti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’ın önerisiyle sonuçta toplantıda yaptırım kararı alınmadı. Yapılan açıklamada, "diplomasiye şans tanınması gerektiği" belirtilerek, önümüzdeki süreçte bir sonuca ulaşılamaması durumunda, AB’nin 24 Eylül’de yapılacak olağanüstü zirvesinde yaptırım kararı alınabileceği bildirildi. AB Şubat ayında Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisini yaptırım listesine almış, AB’deki mal varlıklarının da dondurulmasına karar vermişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile diplomatik bir çözüm arayışlarını tehlikeye atmamak için yaptırımlara karşı çıkmıştı.

Bu arada Avusturya ise toplantıda Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki üyelik görüşmelerinin sona erdirilmesini istedi. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, "Son gelişmeler, Avrupa'yı yeniden düşünmeye sevk etmeli ve Türkiye ile süren müzakereler derhal sona erdirilmeli" dedi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn’ın Avusturyalı meslektaşına cevaben, müzakerelerin bir süredir askıya alındığını hatırlattığı ve "Bu konuda yalnızsınız. Bunu isteyen başka bir AB ülkesi yok" dediği öğrenildi.

Merkel’den yıllık basın toplantısında uzlaşmacı tutum

Öte yandan başkentte medya mensuplarıyla yıllık basın toplantısında biraraya gelen Merkel, bir soru üzerine, "Bütün Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Yunanistan’ın haklı hukuki itirazlarını ciddiye almak ve Atina ile dayanışma göstermekle yükümlü. Ancak buna rağmen gerilimin tırmanmamasına da özen göstermemiz gerekiyor. Bunun da çözümü, her iki tarafla görüşmelerin sürmesi. Konuşulması gereken bir diğer konu, her iki ülkenin bölgedeki ekonomik alanları nasıl paylaşabilecekleri. Almanya bu bağlamda bir çözüm bulunması için aracı olmaya devam ediyor" dedi.