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  4. AB Zarif'i Brüksel'e davet etti

AB Zarif'i Brüksel'e davet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından artan tansiyon nedeniyle Avrupa Birliği (AB) İran Dışişleri Bakanı Zarif’i Brüksel'e davet etti.

AB Zarif'i Brüksel'e davet etti

İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından artan tansiyon nedeniyle Avrupa Birliği'nden (AB) "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından yapılan bir açıklamada AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile hafta sonunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmede Borrell'in "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı yaptığı ve Zarif'i Brüksel'e davet ettiği kaydedildi.

Borrell'in Zarif'den Süleymani'nin öldürülmesine verecekleri tepkiyi "dikkatlice düşünmelerini" istediği belirtildi.

İran'ın tepkisi bekleniyor

İran, Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki göstermiş, bu olayın "intikamının" alınacağını duyurmuştu. Saldırı sonrası üç gün yas ilan edilmişti. İran'ın tepkisini üç günlük yas sonrası vermesi bekleniyor.

Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile düzenlenen operasyon, Ortadoğu'da yeni bir savaşın patlak vermesi endişesine neden olmuştu.

AFP, Reuters /SSB, BW

© Deutsche Welle Türkçe

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