AB zirve taslağında Erdoğan’a eleştiri

Türkiye'de siyasi partiler ve medyayı hedef alan "saldırılar” ile son dönemde yaşanan gelişmelerin "insan hakları alanındaki ağır gerilemeyi” gözler önüne serdiğine dikkat çekilen taslakta, gelişmelerin, Türkiye'nin demokrasi, hukuk devleti ve kadınların hakları bağlamındaki yükümlülükleri ile tezat oluşturduğuna işaret ediliyor.

Liderler tarafından müzakere edildikten sonra kabul edilecek zirve bildirisi taslağında da gelişmelerden duyulan endişeye vurgu yapıldığı belirtiliyor.

TBMM'deki en büyük ikinci muhalefet partisi olan Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) kapatma girişimi ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, AB'de tepkiye yol açmıştı.

Basına sızan taslak zirve sonuç bildirisine göre AB liderleri, Türkiye demokrasisindeki gerileme ve artan insan hakları ihlallerini eleştirmeye hazırlanıyor.

Gözler, bugün başlayacak ve iki gün sürmesi öngörülen AB Liderler Zirvesi'ne çevrildi.

Yapıcı tutuma ihtiyatlı adım vaadi

Ancak taslak bildiride aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yapıcı tutum takındığı ve bundan memnuniyet duyulduğu aktarılıyor.

Ankara'nın yapıcı tutumunu sürdürmesi halinde "ortak çıkarların olduğu bazı alanlarda, AB'nin işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu” kayda geçiriliyor.

Bu bağlamda Gümrük Birliği modernizasyonu, üst düzey siyasi diyalog ve Türk vatandaşlarına seyahat kolaylığı gibi alanlarda "kademeli, orantılı ve geri alınabilir” adımlar atılabileceği vurgulanıyor.Taslak bildiride Türkiye'nin yapıcı tutumunun sekteye uğraması, Ankara'nın yeniden gerilimi tırmandıracak provokosyonlara girişmesi halinde ise yaptırım seçeceğinin masada olacağı belirtiliyor. Bildiride ayrıca Erdoğan'a, Libya ve Suriye'de ihtilafların çözümüne yapıcı katkı sunması çağrısının da yer aldığı aktarılıyor.

Somut adımlar için beklenecek mi?

AB'li diplomatlar, asıl somut adımlara ilişkin kararların Haziran ayındaki zirvede alınabileceği bilgisini paylaşırken, önce Erdoğan'ın atacağı adımların görülmek istendiğine, bunun için zamana ihtiyaç duyulduğuna ancak nihai kararın bugün AB'li liderler tarafından alınacağına dikkat çekti.