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AB zirvesi öncesi NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı

10.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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AB zirvesi öncesi NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptırımların görüşüleceği AB zirvesi öncesinde, “Türkiye’nin hem NATO hem de Batı ailesinin bir parçası olarak taşıdığı önemi kabul etmek zorundayız” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz yaptırımlarının ele alınacağı zirve öncesinde AB liderlerine, görüş ayrılıklarını yapıcı bir yaklaşımla çözüme kavuşturma çağrısı yaptı.

Jens Stoltenberg, bugün Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye’nin Batı İttifak’ı için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Stoltenberg, Alman haber ajansı dpa’nın, AB’nin bugün Türkiye konusunda alması muhtemel “zorlayıcı önlemlere” dikkat çekerek yönelttiği, “Siz AB’nin NATO üyesi bir ülkeyle sorunlarını yaptırımlar yoluyla ele almasını doğru bir yol olarak görüyor musunuz? Ve sizce yaptırımlar NATO ile AB arasındaki işbirliğini daha da zorlaştırabilir mi?” sorusunu yanıtladı.

Olumlu yaklaşıma vurgu

Doğu Akdeniz’de zorlu gelişmelerin yaşandığına, müttefiklerin NATO’da da endişelerini dile getirdiklerine dikkat çeken Jens Stoltenberg, “Hepimiz, farklılıklarımızı görüşebileceğimiz, olumlu yaklaşımlar arayışında olmalıyız” dedi.

Müttefiklerin Türkiye konusunda endişeleri olduğunu ancak aynı zamanda Türkiye’nin bir müttefik olarak taşıdığı önemin de bilincinde olduklarını vurgulayan Stoltenberg, “Çünkü Türkiye Irak ve Suriye’ye sınırdaş. IŞİD ile mücadelede, IŞİD’in kontrolü altındaki bölgelerin özgürleştirilmesinde kilit öneme sahipti. Türkiye aynı zamanda en çok mülteciye, yaklaşık 4 milyon kişiye ev sahipliği yapan bir ülke. Ve Türkiye, en çok terör saldırısına hedef olmuş olan müttefik” sözlerini kaydetti.

Jens Stoltenberg, “Görüş ayrılıkları var ve bunları konuşmak zorundayız. Ama aynı zamanda Türkiye’nin hem NATO hem de Batı ailesinin bir parçası olarak taşıdığı önemi kabul etmek zorundayız” dedi.

“Siyasi müzakereler yolunun açılmasına destek olabiliriz”

Stoltenberg, Doğu Akdeniz geriliminin NATO bünyesinde de ele alındığını, Yunanistan ile Türkiye arasında çatışmaların önlenmesi mekanizmasının oluşturulduğunu anımsattı ve bunun güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ben bu mekanizmayı nasıl daha da güçlendirip genişletebileceğimiz üzerinde çalışıyorum. Çünkü iki NATO müttefiki arasında herhangi bir olayın ya da kazanın meydana gelmesini önlemek için elimizden geleni yapmalıyız. NATO’da yürütülen teknik askeri görüşmeler ile sorunların esasına ilişki siyasi müzakereler yolunun da açılmasına yardımcı olabileceğimize inanıyorum” dedi.

DW/ DA, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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