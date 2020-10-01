AB Zirvesi Sırasında NATO’dan Önemli Açıklama

Avrupa Birliği liderler zirvesi bugün Brüksel’de başladı. AB liderleri iki günlük zirvede Ankara ile Atina arasında artan Doğu Akdeniz gerilimini ve Türkiye’ye olası yaptırımları ele alacak. Geçtiğimiz hafta, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel'in yakın çalışma ekibinde Corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle bu haftaya ertelenen zirve gündeminde Doğu Akdeniz’ın yanı sıra Dağlık Karabağ, Türkiye-AB ilişkileri, Belarus ve Corona virüsü ekonomik kalkınma planı da var. AB ülkeleri arasında Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda bir uzlaşma olmadığı için bu kararın alınması ihtimalinin zayıf olduğu belirtiliyor. Zirve devam ederken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, twitter üzerinden paylaştığı mesajda Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir askeri kazayı veya çatışmayı önlemek amacıyla kurulması önerilen ayrıştırıcı mekanizma üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu gelişme ışığında AB’de yaptırım kararı olasılığının daha da düştüğü tahmini yapılıyor. Liderler İngiltere ile varılan anlaşma çerçevesinde yürütülen müzakerelerde yeniden tıkanan Brexit krizi ile Avrupa'da salgının hızlı artış eğilimine karşı Schengen sınırlarının kapatılıp-kapatılmayacağı ve Corona virüsü nedeniyle zayıflayan AB ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak için uygulanacak ekonomik yardım planı konularını da tartışacak.

Zirvede, seçime hile karıştırdığı için Belarus devlet başkanı Aleksander Lukaşenko yönetimine; muhalif lider Alexei Navalny'yi zehirlediği iddia edilen Moskova yönetimine ve Brexit'teki son taktik adımları atan Londra yönetimine karşı yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusu da ele alacak. Ankara'ya yaptırım kararı gelir mi? Liderler, gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen akşam yemeğinde Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ dosyalarının yanısıra, AB ile Türkiye'nin bundan böyle nasıl bir ilişki yürüteceği konusunu da ele alacak. Avrupa medyası Kıbrıs Rum Kesimi tarafından istenen yaptırım kararı üzerinde bir uzlaşma olmadığı, bu nedenle bu olasılığın zayıf olduğunu dile getirdi. Almanya Başbakanı, AB dönem başkanı Angela Merkel, bütçe konuşmasında konuya değinerek, Türkiye'nin Avrupa'ya katkılarının görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi. Merkel, kendi dönem başkanlığında Türkiye ile ilgili kriz çıkaracak bir karar alınmasını istemdiğini açıkça dile getiriyor. Fransız Le Parisien gazetesine konuyu değerlendiren politolog Patrick Martin Grenier, "Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz yataklarıyla ilgili bir konu, Birleşmiş Milletler aracılığıyla çözülecek bir konu. Macron, buraya savaş gemilerini göndererek, AB'nin Akdeniz'deki gardiyanı olduğu mesajını vermek istedi. Bölgede tansiyonu yükseltti ama diğer AB üyeleri destek vermedi. Tam tersine, bunu anlayan Yunanistan Başbakanı da dahil diğer liderler Macron'dan sesinin tonunu düşürmesini istedi. Merkel bu dosyada AB dönem başkanı sıfatıyla arabuluculuk oynuyor. Bir kaç gündür tansiyon düştü, Türk ve Yunan tarafları müzakereye hazır görünüyor. Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü. Özetle, bu zirveden çok somut bir adım beklemiyoruz. AB diplomasisi diye bir kavram yok. Elbette Yunanistan ve Kıbrıs'ın desteklendiği bir açıklama olacaktır."

VOA Türkçe'ye konuşan Fransa Uluslararası Stratejik Araştırmalar uzmanı Didier Billion (IRIS), yaptırım ihtimalinin hala masada olsa da, çok düşük bir ihtimal olduğunu dile getirdi. Billion, "Şimdi iki taraf ortak irade belirleterek müzakerelere hazır iken 'hayır biz illa yaptırım istiyoruz' diyemezsiniz. Üstelik Merkel'in bu konuda izlediği arabuluculuk pek çok AB üyesi tarafından destekleniyor. Almanya da yaptırım kararının müzakerelere zarar vereceğini düşünüyor. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir yaptırım kararı alınması ihtimali çok düşük. Bir de tabii gözler Amerikan seçimlerinde. Pek çok önemli dosyada mesafe alabilmek için ABD seçim sonuçları bekleniyor. Daha çok zirve sonuç bildirgesine bir cümle konulur diye bekliyorum" dedi. Belçika gazetesi Le Soir, zirve öncesi yayınladığı haberinde, konuya farklı bir açıdan yaklaşarak, bir yaptırım kararının "Türkiye'yi tümüyle AB'den uzaklaştıracağı" uyarısında bulundu. Ve en az AB kadar, "her ne kadar ses tonunu yüksek tutsa da, tansiyonu düşürmenin Türkiye'nin de çıkarına olduğunu" vurguladı.