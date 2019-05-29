AB Zirvesinde Almanya-Fransa Bilek Güreşi

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından toplanan ilk AB liderler zirvesi, Birliğin yöneticilerini belirleme konusunda, Fransa ve Almanya arasında tam bir bilek güreşine sahne oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu başkanlığı için "Manfred Weber'i destekliyoruz" açıklamasını yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Spitzenkanditat dönemi bitmiştir. Komisyon başkanının güçlü bir kişiliği, meşruiyeti ve tecrübesi olmalıdır" yanıtını verdi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, geleneksel iki büyük grup Avrupa Halk Partisi grubu (PPE) ile Sosyalist grup S&D'nin salt çoğunluğu yakalayamaması, Almanya ve Fransa arasında tam bir liderlik yarışı başlattı. Zirve öncesinde hem Merkel ve Macron bir araya geldi, hem de her iki lider Konsey Başkanı Tusk ve diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak bu temaslar da bilek güreşinin zirveye taşınmasını engelleyemedi.

Avrupa Komisyonu başkanlığı için PPE Grup Başkanı Manfred Weber'in adaylığını destekleyen Merkel, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, seçimlerin sonunda birinci grup olmayı başaran PPE'nin adayını Komisyon Başkanı olarak görmek istediklerini söyledi. Merkel, tüm AB'nin yeni yönetici isimleri üzerinde 20-21 Haziran zirvesine kadar uzlaşma olmasını umut ettiklerini de sözlerine ekledi.