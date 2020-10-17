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AB Zirvesinde Corona Paniği: İki Bakan Pozitif Çıktı

17.10.2020 20:26 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği dışişleri bakanları zirvesi için Lüksemburg’da bulunan Belçika ve Avustruya dışişleri bakanlarının Corona testi sonuçlarının pozitif çıkması paniğe neden oldu

AB Zirvesinde Corona Paniği: İki Bakan Pozitif Çıktı

Avrupa Birliği dışişleri bakanları zirvesi için Lüksemburg’da bulunan Belçika ve Avustruya dışişleri bakanlarının Corona testi sonuçlarının pozitif çıkması paniğe neden oldu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’in Pazartesi günü Lüksemburg’da katıldıkları AB dışişleri konsey toplantısındaki kahvaltıda yan yan oturdukları açıklandı.

Avusturya dışişleri bakanının herhangi bir semptomunun olmadığı sadece tedbir için yapılan test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Belçikalı bakanın ise Cumartesi günü semptom gösterdikten sonra kendini izole ettiği kaydedildi. Wilmes Twitter’da yaptığı açıklamada virüsün büyük ihtimalle aile üyesinden kendine bulaştığını söyledi ancak ne zaman enfekte olduğunu belirtmedi.

Lüksemburg’daki toplantıya katılan Almanya dışişleri bakanı Heiko Maas kendisine yapılan test sonucunun negatif olduğunu açıklarken, İsveç dışişleri bakanı Ann Linde, test sonucu çıkana kadar evden çalışacağını söyledi.

Fransa dışişleri bakanı Jean-Yves Le Drian ise Perşembe günü gerçekleştirdiği Cezayir ziyaretinde yapılan testin negatif olduğunu bildirdi.

Lüksemburg’daki zirvede Avusturyalı ve Belçikalı bakanlara yakın olan tüm meslektaşları bilgilendirildi. Son olarak kabine toplantısına katıldığı belirtilen bakana konulan Corona teşhisi sonrası Avusturya parlamentosunun tamamına test yapılacağı açıklandı.

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