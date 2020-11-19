AB zirvesinde gündem bütçe krizi

Zirveye koronavirüs salgının yanı sıra Macaristan ve Polonya’nın AB bütçesini veto etmesinin damga vurması bekleniyor.Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri Brüksel'de video konferans aracılığıyla bir araya geliyor. Toplantının en önemli gündem maddesini Macaristan ve Polonya'nın Brüksel'in hukukun üstünlüğü ilkesine muhalefet ederek AB bütçesine onay vermemeleri oluşturacak. Toplantının diğer bir gündem maddesi de koronavirüsle mücadele olacak.

Online bir video konferansta bir araya gelecek AB üye ülkelerinin, salgının ilk yılında öğrenilen dersleri paylaşması ve görüşmelerin 2021'in ilk aylarında üçüncü bir dalganın önlenmesi için bir strateji geliştirmeye odaklanması bekleniyor.

Liderlerin ayrıca Brexit sonrası ticari ilişkileri de masaya yatırması bekleniyor.

Bütçeye veto

Varşova ve Budapeşte Slovenya'nın desteğiyle, Birliğin toplam 1.8 trilyon euroluk uzun vadeli bütçesi ve virüs sonrası toparlanma planınından oluşan paketi, finansal yardımın hukukun üstünlüğü şartına bağlanması nedeniyle veto etti. Ancak Avrupa Parlamentosu bu koşul sağlanmadan bütçeyi kabul etmeyeceğini açıkladı.