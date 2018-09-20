AB zirvesinde mülteci meselesine çözüm aranıyor

Zirvede, mülteci meselesi ile Brexit müzakerelerindeki sorunlara çözüm aranıyor.Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını Avusturya'nın Salzburg kentinde buluşturan iki günlük zirve başladı. Mülteci meselesi ve Brexit zirvenin gündemindeki en önemli konuları oluşturuyor.

Zirvenin ilk gününde akşam yemeği için bir araya gelen liderlerin gündemindeki konunun mülteci meselesi olduğu belirtildi. Mültecilere yönelik siyasette, AB içinde henüz ortak bir çizgi bulunmuyor. Ancak, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, zirve başlamandan önce yaptığı açıklamada, Avrupa'ya gelen sığınmacıların üye ülkelere dağılımı konusunda izlenen tutumun değişebileceğine dair mesajlar verdi. Juncker, sığınmacıları kabul edemeyen veya kabul etmek istemeyen ülkelerin mali destek gibi başka konularda "dayanışma gösterebileceğini" belirtti.

Sığınmacıların Avrupa içinde dağılımı üye ülkeler arasında tartışma yaratıyor. Macaristan, Çekya, Polonya gibi ülkeler sığınmacıları kabul etmek istemiyor. İtalya ise Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların diğer ülkeler tarafından da kabul edilmesi konusunda diretiyor.