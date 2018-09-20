HABER

AB zirvesinde mülteci meselesine çözüm aranıyor

20.09.2018 00:07 | Son Güncelleme

Salzburg’da yapılan iki günlük AB liderler zirvesi başladı.

Zirvede, mülteci meselesi ile Brexit müzakerelerindeki sorunlara çözüm aranıyor.Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını Avusturya'nın Salzburg kentinde buluşturan iki günlük zirve başladı. Mülteci meselesi ve Brexit zirvenin gündemindeki en önemli konuları oluşturuyor.

Zirvenin ilk gününde akşam yemeği için bir araya gelen liderlerin gündemindeki konunun mülteci meselesi olduğu belirtildi. Mültecilere yönelik siyasette, AB içinde henüz ortak bir çizgi bulunmuyor. Ancak, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, zirve başlamandan önce yaptığı açıklamada, Avrupa'ya gelen sığınmacıların üye ülkelere dağılımı konusunda izlenen tutumun değişebileceğine dair mesajlar verdi. Juncker, sığınmacıları kabul edemeyen veya kabul etmek istemeyen ülkelerin mali destek gibi başka konularda "dayanışma gösterebileceğini" belirtti.

Sığınmacıların Avrupa içinde dağılımı üye ülkeler arasında tartışma yaratıyor. Macaristan, Çekya, Polonya gibi ülkeler sığınmacıları kabul etmek istemiyor. İtalya ise Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların diğer ülkeler tarafından da kabul edilmesi konusunda diretiyor.

Gelen sığınmacıların Avrupa ülkelerine dağılımı konusunda ısrar eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ise zirve öncesindeki açıklamalarında bu konuya değinmedi. Ancak Merkel, mülteci meselesinin çözümünde AB ile Afrika arasındaki işbirliğinin artırılması planlarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Brexit müzakereleri

Akşam yemeğinin sonunda İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit müzakerelerine dair görüşlerini aktaracağı belirtildi. Ancak zirvenin ikinci önemli gündem maddesi olan Brexit'in yarın ele alınması bekleniyor. May, Brexit müzakerelerinin başarıyla sonuçlanması için AB'nin izlediği tutumda esneklik göstermesini istiyor. May, AB ve İngiltere arasındaki serbest ticaret bölgesinin sadece ürünleri kapsaması gerektiğini savunuyor. Bunun yanı sıra İngiltere'ye ait Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınır sorun yaratan konular arasında bulunuyor. AB ise İngiltere ile eğer uzlaşma sağlanmazsa, "ara bir çözüm” bulunabileceğini savunuyor.

AB zirvesinin ikinci gününde ele alınması planlanan konular arasında, AB'nin sınır koruma teşkilatı Frontex'in genişletilmesi planları da bulunuyor.

AFP,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
İnsan Hakları İzleme Örgütü: ‘Türkiye Kuzey Irak’ta Savaş Yasalarını İhlal Etmiş Olabilir’İnsan Hakları İzleme Örgütü: ‘Türkiye Kuzey Irak’ta Savaş Yasalarını İhlal Etmiş Olabilir’
Sınırdan Kaçak Geçen Çocukların 20 Gün Gözaltında Tutulması Kongre GündemdeSınırdan Kaçak Geçen Çocukların 20 Gün Gözaltında Tutulması Kongre Gündemde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!

Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde barda eğlenen İrlandalı erkek turiste çalışanlardan cinsel istismar!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde barda eğlenen İrlandalı erkek turiste çalışanlardan cinsel istismar!

90'ların kukla kahramanları Edi ile Büdü eşcinsel mi?

90'ların kukla kahramanları Edi ile Büdü eşcinsel mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.