AB Zirvesinde Tarihi Mali Paketin Önü Açıldı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel’de yapılan liderler zirvesinde, Polonya ve Macaristan’la anlaşma sağlanarak 1,8 trilyon euroluk bütçe ve mali paket üzerinde uzlaşıya varıldığını bildirdi. Zirvenin ilk gününde ayrıca Rusya’ya Kırım’ı ilhakı nedeniyle uygulanan yaptırımların da uzatılması kararı çıktı. Zirvede Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanması da ele alınıyor.

Üzerinde uzlaşılan mali paketin Corona virüsü salgınından etkilenen Avrupa ekonomilerinin iyileşmesine destek olması bekleniyor.

1,1 trilyon euroluk bütçe ve tarihi yardım paketi aynı zamanda 27 üyeli birliğin daha katı sera gazı emisyonu kesintileri üzerinde anlaşmasının da önünü açıyor. Buna göre 2030’a kadar sera gazı emisyonunu 1990 seviyesinden en az yüzde 55 azaltma konusunda yeni bir anlaşma yapılması hedefleniyor. Şimdiki kesintiler yüzde 40 düzeyinde.

Yetkililer yeni iklim hedefleri konusunda geniş kapsamlı uzlaşı olduğunu, hükümetlerin kesintilerin AB içinde adil şekilde nasıl dağılacağı üzerinde tartıştıklarını belirtti.