AB zirvesinden Türkiye'ye "geri adım" çağrısı

Türkiye'ye karşı olası yaptırımlarla ilgili karar Aralık ayında alınacak.Avrupa Birliği (AB) zirvesinden Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları ve Kuzey Kıbrıs'ta kısmi olarak yaya girişlerine açılan Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili uyarı çıktı.

AB devlet ve hükümet başkanları, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz’e göndermesiyle tırmanan gerilimde AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs'a tam destek mesajını yineleyerek Türkiye'yi diyaloğa açık olduğunu göstermeye çağırdı.

Zirve bildirisinde Türkiye'nin "tek taraflı ve provokatif eylemlerinden üzüntü duyulduğu" ifade edildi. Bildirgede Kuzey Kıbrıs’ta 1974 yılından bu yana kapalı olan Maraş bölgesinin açılması "provokasyon" olarak nitelendirilerek Türkiye'ye bu adımından geri dönmesi çağrısında bulunuldu. AB liderleri, anlaşmazlık alanlarında gerilimin düşürülmesi için Ankara’nın "acilen kararlı ve kalıcı adımlar" atması gerektiğini vurguladı.

Merkel: Türkiye'nin adımları üzücü ve gereksiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Türkiye’nin attığı adımları "üzücü" olarak nitelendirerek, Ankara’ya "ilişkilerin olumlu açıları üzerinde çalışma" çağrısında bulundu. Zirvede liderlerin, "Türkiye’nin attığı tek taraflı adımların gerilimi düşürmediği, tam tersine artırdığı konusunda görüş birliği içinde olduğunu" belirten Merkel, Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini "çok üzücü ve gereksiz bulduğunu" ifade etti.