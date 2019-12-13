AB zirvesine Brexit damga vurdu

Ancak İngiltere seçimleri nedeniyle Brexit zirveye damga vurdu.Brüksel'de dün iki günlük zirve için bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri zirvesinde euro bölgesi reformları ve parasal birliği derinleştirmekle ilgili askıya alınan müzakelerin tekrar başlaması kararı çıktı.

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) kurtarma fonu ve bankacılık birliğinin güçlendirilmesi konusundaki teknik çalışmaların da tamamlanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Avrupa Birliği'nin küresel ekonomik ve finansal ağırlığına uygun olarak euronun uluslararası rolünü de genişleteceğiz" denildi ve bu konuda Haziran ayına kadar çalışma yapılacağı ve Haziran ayında tekrar bir araya gelineceği belirtildi.

Brexit gündemi

Ancak zirveye İngiltere’de Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin dün yapılan seçimi kazanarak, mecliste çoğunluğu elde etmesi damga vurdu. Johnson'ın zaferi ile Brexit anlaşmasının mecliste kabul edilmesinin önünde engel kalmadı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İngiltere ile ticaret anlaşmasına öncelik vermeleri gerektiğini, önlerindeki takvimin zorlayıcı olduğunu kaydetti. Brexit'in 31 Ocak'ta tamamlanması öngörülüyor. AB İngiltere ile bir anlaşma yapılması için vaktin darlığı nedeniyle endişe duyuyor. AB'den yapılan açıklamalarda anlaşma yapmak istiyorsa İngiltere'nin AB normlarına saygı duyması gerektiğinin altı çizildi.