Aba sanatı gün yüzüne çıkıyor

Kahramanmaraş’ın geleneksel kıyafetleri arasında yer alan aba, olgunlaşma enstitüsü tarafından geleneksel yöntemlerle işlenerek gün yüzüne çıkarılıyor.

Türk toplumunda geleneksel erkek giyeceği olarak bilinen aba, Topkapı Sarayını da süslüyor. Dulkadiroğlu ilçesi Dedeoğlu Konağında 2 yıldır çalışmalarını sürdüren Olgunlaşma Enstitüsü, geleneksel giysi olan abayı günümüz kıyafetlerine uyarladı. Enstitü görevlileri ve usta öğreticiler tarafından projesi yapılan giysi, modernleştirilerek aba ede olarak yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

"Bizim dokuduğumuz abanın, Topkapı Sarayında olduğunu öğrendik"

Türkiye’nin birçok yöresinde abanın geçmişten günümüze kadar kullanıldığını ancak dokuma tekniği bakımından Kahramanmaraş abasının farklı olduğunu kaydeden Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Mutlu Aslantürk, benzer dokuma tekniği ile hazırlanmış abanın Topkapı Sarayında mevcut olduğunu da belirtti.

Aslantürk, “2017’den beri Kahramanmaraş’ta hizmet veren bir kurumuz. Amacımız, yöresel kültürel değerleri tespit edip günlük hayatın içinde tasarım ve etkinliklerle yeniden var kılmaktır. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızla ilgili olarak ustalar ve öğrenciler yetiştirmektir. Bu ürünleri ise gelenek nesillere tanıtmak ve sevdirmektir. İsmi ‘Aba Ede’ olan yöresel erkek dış giysimizdir. Aba her yörede örülen bir dokuma türüdür. Dokuma tekniği açısından diğerlerinden farklı bir yeri var. Biz aba ile ilgili danışmanların da görüşünü aldık. Dokuma tekniğimizin özelliğini danışmanlarımıza sunduğumuzda, benzer dokumaların Topkapı Sarayında da mevcut olduğunu söylediler. Bu dokuma tekniğinin mutlaka yaşatılması gerektiği kanısına vardık” dedi.