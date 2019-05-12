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Abalı Denizlispor'un "yükselme" maçını şehit anneleri de izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 19:36 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'de bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Denizli temsilcisinin Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçı şehit anneleri ve eşleri, kulüp yöneticileriyle protokol tribününden seyretti - Kulüp başkanı Ali Çetin: "Anneler Günü gibi anlamlı bir güne denk gelmesi vesilesiyle şehit annelerini ve eşlerini maçımıza davet ettik"

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 6-0 yenerek bitime bir hafta kala adını Süper Lig'e yazdıran Abalı Denizlispor'un maçını şehit anneleri ve eşleri, kulüp yöneticileriyle protokol tribününden izledi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Kardemir Karabükspor maçına Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve eşlerini davet etti.

Karşılaşmayı izlemeye gelen Denizlispor'un eski çalışanlarından Adnan Erten'in oğlu şehit Burak Erten'in annesi Halide ve kardeşi Ramazan Erten, şehit Hasan Eser'in annesi Sevgi ve babası Serdal Eser, şehit Remzi Avcı'nın eşi Dilek ve oğlu Osman Avcı, şehit Burhan Acar'ın annesi Ayşe ve kardeşi Mehmet Acar, şehit Halit Topuz'un annesi Şükran ve kardeşi Haluk Topuz'u, protokol tribününde karşılayan Çetin ve kulüp yöneticileri, maç öncesi şehit annelerinin ve eşlerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Şehit anneleri ve eşleri, karşılaşmayı protokol tribününde yöneticiler ve protokol üyeleriyle izledi.

- "Her zaman başımızın üstünde yerleri var"

Ali Çetin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehit annelerini ve eşlerini Denizlispor ve Denizli için böylesine önemli bir günde konuk etmekten onur duyduklarını dile getirdi.

"Takımımızın 9 yıl sonra Süper Lig'e çıkışını belirleyecek maçın Anneler Günü gibi güzel ve anlamlı bir güne denk gelmesi vesilesiyle şehit annelerini ve şehit eşlerini maçımıza davet ettik." diyen Çetin, "Kendileri bu topraklar için evlatlarını, eşlerini toprağa veren annelerdir. Bugün biz rahatça uyuyabiliyor, hayatımıza devam edebiliyor, mutluluklarımızı kutlayabiliyorsak bunu milletimiz için canını feda eden Mehmetçiklere borçluyuz. Bu nedenle onların ve ailelerinin bizim kalbimizdeki yeri ayrıdır. Her zaman da başımızın üstünde yerleri var. Onların nezdinde tüm şehit annelerinin, annem ve eşim başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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