Abant atlı ve motorlu timlere emanet

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda tatilcilerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için jandarmanın atlı ve motosikletli timleri görev yapıyor.

Ankara ve İstanbul arasında, Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Konaklamak ve günübirlik tatil için tabiat parkını tercih edenler, at ve faytonlara binerek, göl çevresinde yürüyerek, piknik yaparak, bisikletle göl çevresinde tur atarak ve hatıra fotoğrafları çektirerek keyifli vakit geçiriyor.

Bolu Jandarma Komutanlığı, Abant'ı tercih eden tatilcilerin güvenli ve huzurlu tatil yapmaları için güvenlik tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda görev yapan atlı ve motosikletli timler, tabiat parkının girişinde oluşturulan kontrol noktasında, araç ve kimlik kontrolü yaptıktan sonra tatilcilere giriş izni veriyor.

Atlı ve motosikletli timler, güvenlik tedbirleri çerçevesinde parkın etrafında devriye görevi yürütüyor.