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Abant beyaz örtüsüyle büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 09:40 | Son Güncelleme

Abant Tabiat Parkı'nda 3 gün etkili olan kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneş, güzel görüntüler oluşturdu

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda 3 gün etkili olan kar yağışı, tabiat parkını beyaza bürüdü.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının yer yer 45 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkı'nda yollar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Abant'ta kar yağışı sonrasında oluşan kar manzarasını görmek için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar, karla kaplı tabiat parkı içinde doyasıya vakit geçirdi.

Bazı tatilciler, göl çevresinde at ve faytonlarla gezinti yaparken bazıları ise gördükleri kar manzarasını ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çekti.

Abant'a Kocaeli'den gelen Fatma Sarol, Havva Varol ve Selenay Kılıç, Abant'ı karlar altında görmek için geldiklerini söyledi.

Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını gören bazı tatilciler de fotoğrafını çekti.

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Anahtar Kelimeler:
abant tabiat parkı Bolu kar yağışı

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