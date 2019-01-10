Abant beyaz örtüsüyle büyülüyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda 3 gün etkili olan kar yağışı, tabiat parkını beyaza bürüdü.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının yer yer 45 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkı'nda yollar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Abant'ta kar yağışı sonrasında oluşan kar manzarasını görmek için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar, karla kaplı tabiat parkı içinde doyasıya vakit geçirdi.

Bazı tatilciler, göl çevresinde at ve faytonlarla gezinti yaparken bazıları ise gördükleri kar manzarasını ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çekti.

Abant'a Kocaeli'den gelen Fatma Sarol, Havva Varol ve Selenay Kılıç, Abant'ı karlar altında görmek için geldiklerini söyledi.

Bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını gören bazı tatilciler de fotoğrafını çekti.

