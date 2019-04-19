Abant beyaza büründü

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışının ardından tabiat parkı beyaza büründü.

Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen tatilciler ise yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Abant'a İstanbul'dan geldiklerini söyleyen Tuğçe Memiş ve Suna Saygu, Abant'ın çok güzel olduğunu belirterek, kar yağışının muhteşem bir görüntü olduğunu ifade etti.

