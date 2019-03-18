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Abant doğal güzelliğiyle büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, bahar mevsimiyle güzel görüntüler oluştu

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, havaların ısınması ve karların erimesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ankara ile İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant, doğal güzellikleriyle dört mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Tabiat parkında havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. Karların eridiği alanlarda sarı ve mor çiğdemler çiçek açtı. Açan çiğdemler, Abant'ın doğal güzelliğine bir başka güzellik kattı.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tutan Abant Gölü'nün yüzeyi de havaların ısınmasıyla erimeye başladı.

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkını tercih eden tatilciler, bahara "merhaba" diyen çiğdemlerin fotoğraflarını çekerek, göl çevresinde ata ve faytona binerek, yürüyüş ve piknik yaparak vakit geçiriyor.

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Abant Çiğdem göl istanbul

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