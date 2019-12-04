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Abant Gölü’ne uçan otomobildeki 2 kişi yüzerek kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:46 | Son Güncelleme

Bolu’da Abant Tabiat Parkı’na gelen 2 tatilcinin içinde bulunduğu otomobil kar nedeniyle kontrolden çıkarak göle uçtu.

Bolu’da Abant Tabiat Parkı’na gelen 2 tatilcinin içinde bulunduğu otomobil kar nedeniyle kontrolden çıkarak göle uçtu. Tatilciler, araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra yüzerek kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, tatil için Abant Tabiat Parkı’na gelen Arzu Doğan ve Mesut Yılmaz, göl çevresinde araçlarıyla seyir halindeyken kar nedeniyle kontrolden çıkan otomobil Abant Gölü’ne uçtu. Sürücü Arzu Doğan ve araçta yolcu olarak bulunan Mesut Yılmaz, bir kısmı suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya kadar yüzdü.
Kazadan yara almadan kurtulan Doğan ve Yılmaz, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından ısınmaları için Tabiat Parkı’nda bulunan karakola götürüldü.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı dalgıcın göle girerek halat bağladığı otomobil çekici yardımıyla gölden çıkarıldı.

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