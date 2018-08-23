Abant Tabiat Parkı girişinde 5 kilometrelik araç kuyruğu

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde ziyaretçi akınına uğradı. Tabiat parkının girişinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otoparklar ve oteller tamamen doldu.

Bayram tatilinde Abant'ta otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bayramın 3'üncü günü günübirlik gelenlerle birlikte tabiat parkında yoğunluk oluştu. Abant'ın girişinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kuyruğu aşıp, Abant'a girebilenler bu sefer de otoparklarda yer bulamadı. Bazı sürücüler araçlarını göl kenarındaki yola park etti. Çevre illerden gelen tatilciler, göl etrafında yürüyüşe çıkıp, fayton, at ve bisikletlerle tur attı. Bazıları da mangal yakıp piknik yaptı. Tatilciler, göl kenarındaki iskelelerde Abant'ın etkileyici manzarası eşliğinde selfie çekti.

