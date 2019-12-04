HABER

Abant Tabiat Parkı’nda kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 18:08 | Son Güncelleme

Bolu Abant Tabiat Parkı’nda kontrolden çıkarak kanala uçan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza, saat 17.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı’nda meydana geldi.

Bolu Abant Tabiat Parkı’nda kontrolden çıkarak kanala uçan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için geldiği Abant Tabiat Parkı’ndaki göl çevresinde seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil kar nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala uçtu.
Takla atan otomobilden yara almadan kurtulan ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Kanala uçan otomobil ekiplerin olay yerine istedikleri çekici yardımıyla kurtarıldı.

PARTNER Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en çok tercih edilen metropolleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
AVM'de hırsızlık yapan Azeriler yakalandıAVM'de hırsızlık yapan Azeriler yakalandı
Trabzon’da 160 kaçak yapının yıkımı yapıldıTrabzon’da 160 kaçak yapının yıkımı yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

Kayıp dağcıların son görüntüleri ortaya çıktı

Hırsızlıktan tutuklandılar! Ağlayarak cezaevine gittiler

Ağlayarak cezaevine gittiler!

Bartın'da öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.