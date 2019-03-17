HABER

Abant Tabiat Parkı’nda renk cümbüşü yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Bolu’da, karların erimesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Abant Tabiat Parkı’nda açan rengarenk çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturuyor.Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı’nda karların erimesi ve baharın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı.

Bolu’da, karların erimesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Abant Tabiat Parkı’nda açan rengarenk çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı’nda karların erimesi ve baharın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Yılın 4 mevsimi ziyaretçilerin akınına uğrayan Tabiat Parkı’nın çevresinde bulunan ormanlık bölgelerde açan sarı, mor, beyaz renklerde açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Park içerisinde bulunan ve bir kısmı buz tutan göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, baharın ilk çiçekleriyle birlikte doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu tatili geçirdiler.

Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!
Kitap fuarında narkotik standıKitap fuarında narkotik standı
Mart ayında deniz keyfi yaptılarMart ayında deniz keyfi yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart mesajı

Erdoğan’dan 18 Mart mesajı!

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

İstanbul'da 'EYT' mitingi

İstanbul'da 'EYT' mitingi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.