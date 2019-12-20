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Abant Tabiat Parkı’ndaki at sahipleri konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 17:59 | Son Güncelleme

Bolu’da, 8 atın ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alındığı Abant Tabiat Parkı’ndaki at sahipleri, atların veteriner kontrolünden geçtiğini ve bir sorun olmadığını söyledi.Bolu’da, Abant Tabiat Parkı’nda gezi ve bireysel amaçlı kullanılan 83 attan numune alındı.

Bolu’da, 8 atın ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alındığı Abant Tabiat Parkı’ndaki at sahipleri, atların veteriner kontrolünden geçtiğini ve bir sorun olmadığını söyledi.
Bolu’da, Abant Tabiat Parkı’nda gezi ve bireysel amaçlı kullanılan 83 attan numune alındı. Alınan numunelerin ardında atların arasından 8 tanesi ruam hastalığı tehlikesi şüphesiyle karantinaya alınarak kan örnekleri incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.
Abant’ta atçılık yapan Ahmet Balta, “Bizim atlarımızda öyle bir sıkıntı yok. Veteriner kontrolünden geçti. Veterinerler karne verdi. Bugün yine gelerek sıkıntı olup olmadığını sordular. Öyle bir sıkıntı olsa bize de geçer. Her sene de aşısı oluyor atlarımızın. Ata baktığın zaman sıkıntısı olup olmadığı belli olur. İnsan da hasta olduğunda belli olur” dedi.
Abant’a gelen ziyaretçilerin korkmamasını isteyen Balta, “Hiç risk altında olmadığı için herkes korkmadan ata, faytona binebilir. Bizim atlarımızda böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.
30 yıldır Abant’ta atçılık yapan Hayrettin Atlı ise, “Her sene veterinerler gelir, kontrollerini yapar ve her sene de sağlıklı olduğu için belge verir. Son kontrol 1 ay önce oldu ve herkese de belgesi verildi. Bizim atlarımızda hiçbir hastalık yok” şeklinde konuştu.

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